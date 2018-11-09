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Cão some durante chuva no ES e estudante faz apelo para encontrá-lo

Por conta da forte chuva da manhã desta quinta-feira (8), cachorrinho Thor escapou da coleira, em Santana, Cariacica, e até o momento não foi encontrado

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 18:15
Thor desapareceu em Santana, Cariacica, nesta quinta-feira (8) Crédito: Arquivo Pessoal
A estudante de gastronomia Karoline Sodré, de 22 anos, vive uma angústia desde o início da manhã da última quinta-feira (8), quando seguia para a faculdade. Karoline estava indo para o ponto de ônibus, em Santa, Cariacica, junto da sua mãe e seu cachorro Thor. Chovia no momento e o cãozinho acabou escapando da coleira e fugindo.
As duas, mãe e filha, tentaram segurar o animal, mas ele correu para longe. E como a chuva engrossou, elas ficaram impossibilitadas de achá-lo naquele momento. 
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"Minha mãe tinha ido me levar no ponto de ônibus, isso era por volta das 6 horas. E o Thor foi junto. Estava chovendo e ele acabou escapando da coleira. Tentamos correr atrás dele, mas ele foi bem rápido. Como eu tinha que ir para aula, peguei o ônibus e minha mãe foi em casa pedir a ajuda de uma vizinha para que elas o procurassem de carro. Mas, infelizmente, a chuva estava muito forte e ele deve ter tentado se esconder em algum lugar e não apareceu até agora", lamenta a estudante.
karoline conta que sua família adotou o Thor em abril, quando ele foi deixado por um morador de rua,  perto da casa dela.
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"O dia que a gente trouxe o Thor para casa era um dia de chuva, e ele tinha sido trazido por um morador de rua que o amarrou em um poste. Nós o resgatamos e desde então ele vive com a gente. Ele era um cachorro de rua, então ele estava acostumado a sair, mas sempre voltava. Dessa vez, acredito que por conta da chuva, não voltou mais. Peço que quem souber de algo, que nos avise."
Para qualquer informação sobre o paradeiro de Thor, que está com uma coleira preta no pescoço, basta ligar para o telefone 99917-9670. 

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