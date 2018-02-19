Cachorro reencontra dona internada em hospital do ES; vídeo emociona

Internada, Maria da Graças recebe visita do cachorro de estimação e se emociona com carinho do animal Crédito: Reprodução internet

Quem tem um bichinho de estimação sabe muito bem o quanto é dolorido ter de se separar do animal. E quando o motivo do distanciamento é causado por doença, fica ainda mais angustiante a situação. Foi o que a Maria das Graças da Silva, de 46 anos, e seu cachorro, o Bebê, devem estar passando nos últimos dias.

Moradora de Domingos Martins, a dona de casa está internada em um hospital da cidade desde o último dia 04 de fevereiro. Enquanto aguarda por exames, a paciente recebeu a visita do filho Genivaldo Silva, que foi acompanhado pelo animal, na última quarta-feira (14). Chegando lá, Bebê ficou de fora, mas deve ter sentido o cheiro da dona e conseguiu encontrar o quarto em que ela estava, onde permaneceu bem debaixo da janela de Maria das Graças, como conta a assistente social, Ione Hoffmann.

"O cachorro chegou com o filho dela e ficou do lado de fora, mas rodeando o hospital. Depois de um tempo ele foi para os fundos, e ficou debaixo da janela no quarto em que ela está internada. Então os funcionários trouxeram a dona Maria das Graças para fora, para que ela pudesse ver o animalzinho. Foi um encontro lindo e muito emocionante. Ela até chorou e todo mundo ficou muito comovido com a cena", relata a assistente social.