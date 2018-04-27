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Cachoeira Alta é destino certo para quem curte a natureza no ES

Cachoeira Alta fica localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no distrito de Vargem Alta. Local é aconchegante e cercado por uma natureza exuberante

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 17:09
Cachoeira Alta em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução Intagram
Se você mora no Espírito Santo ou tem costume de visitar o Estado há um lugar por aqui que quem gosta de natureza não pode deixar de fora da listinha de visitação. É a Cachoeira Alta, em Cachoeiro de Itapemirim. Com uma grande queda d'água e cercada de belezas naturais, o local é uma ótima pedida para um final de semana de folga ou feriado.
Para chegar na Cachoeira Alta, que fica no distrito de Vargem Alta, deve-se pegar a estrada entre Cachoeiro e Castelo. Antes de chegar no Distrito de Conduru, entra à direita que dá acesso ao Distrito de São Vicente. Segue esta estrada e entra à esquerda. Haverá uma estrada de chão e que logo dá acesso à cachoeira. 
O militar do exército Junior Montovanelli, de 22 anos, já visitou o local algumas vezes. Suas fotos tem gerado admiração e curiosidade em muita gente. Ele e sua turma montaram até uma rede para a paisagem ficar ainda mais aconchegante.
"Conheço muitas cachoeiras no Espírito Santo, mas a Cachoeira Alta é para mim a mais bonita. Comparo com a queda d'água com a cachoeira de Matilde. É um lugar bom para acampar. Recentemente fui com uma turma, nós montamos duas redes lá e aproveitamos bastante", disse o militar. Veja o vídeo:
Na Cachoeira Alta o turista vai encontrar um bar, que apesar de simples, fica aberto durante finais de semanas e feriados. "Para entrar lá pagamos R$5 e ficamos o dia todo. Tem uma barzinho bem modesto, mas que vende comidas e bebidas. Quem for não vai se arrepender", acrescenta.
Veja mais no mapa:

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