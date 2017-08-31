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Santa Teresa

Biólogo ganha prêmio fotografando animais na Região Serrana do ES

Aos 24 anos, Alexander já é mestre em Ecologia e coleciona 6 prêmios que ganhou após registrar a natureza da região Serrana do Espírito Santo

Publicado em 31 de Agosto de 2017 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2017 às 11:09
Reprodução Instagram. Crédito: Alexander Mônico
Unir paixões pode ser a saída para ter o trabalho dos sonhos. É o que faz o mestre em Ecologia e biólogo Alexander Tamanini Mônico, de 24 anos. Pesquisador no Instituto Nacional da Mata Atlântica, em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, ele junta a profissão à fotografia e já ganhou seis concursos, um deles no Congresso Brasileiro de Herpetologia, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na categoria de votos pela internet - o prêmio principal.
A paixão pela reprodução fotográfica, como conta, é algo que o acompanha desde sempre, assim como o amor pela natureza. Sempre quis estudar biologia ou veterinária. E também sempre gostei de fotografar, mas não tinha oportunidade de fazer cursos de especialização, lembra o biólogo, que se considera um amador.
As imagens são produzidas com uma câmera semiprofissional DSC-H300 e a iluminação, quando a produção acontece à noite, é feita com uma lanterna, para que a luz fique o mais natural possível. Os cursos que Alexander faz são a distância, além de buscar dicas de manuseio na internet.
Reprodução Instagram. Crédito: Alexander Mônico
Mesmo assim, a prática e o amor pelas duas funções proporcionam muitos prêmios para o jovem. Seis ao todo, sendo o mais recente o primeiro lugar no 8º Congresso Brasileiro de Herpetologia, em Campo Grande, em agosto deste ano. Os prêmios foram nas categorias "Votação pela internet" e "Prêmio Principal". E, ainda, outras três fotos foram selecionadas para o calendário da Sociedade Brasileira de Zootecnia.
PREMIADO
Os prêmios surgem desde antes do início da carreira do biólogo. Em 2013, Alexander ganhou a primeira câmera fotográfica digital, um modelo simples, mas que nas mãos dele, o fez conquistar o primeiro lugar no concurso de fotografia do Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica, em Santa Teresa, quando estava no segundo ano do Ensino Médio. Eu nem gosto tanto assim da foto, brinca.
Depois disso, começou a procurar cursos online e, com o tempo, conseguiu a câmera semiprofissional que é o instrumento que o acompanha até hoje.
Minha mãe sempre fala: nossa, meu filho, você saiu de um lugar tão simples, olha só onde está agora
Alexander Mônico, biólogo
Ele enfatiza o orgulho que a mãe sente pelo filho ter chegado onde chegou, já que ele vem de uma cidade pequena, São Roque do Canaã, Noroeste do Estado. Minha mãe sempre fala 'nossa meu filho, você saiu de um lugar tão simples, olha só onde está agora'", destaca.
Ele explica que Santa Teresa é o lugar em que existem mais anfíbios no mundo, cerca de 100 espécies descobertas e, de acordo com ele, o número deve aumentar. Por isso a fotografia que levou o prêmio nacional tem, para ele, um reconhecimento especial.
Mas não só o prestígio e reconhecimento que valem. Alexander ressalta a importância de mostrar isso para outros públicos. É interessante por que a fotografia ajuda a valorizar o meio ambiente, porque as pessoas acabam conhecendo, ressalta.

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