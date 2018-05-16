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Família pede ajuda!

Balconista de farmácia desaparece após sair da casa da irmã na Serra

Júlio César de Miranda, de 45 anos, está desaparecido desde o dia 07 de maio

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 20:21
Júlio César de Miranda está desaparecido desde o dia 07 de maio Crédito: Arquivo pessoal
Desde o dia 07 de maio o balconista de farmácia, Júlio César de Miranda, de 45 anos, está desaparecido. A mãe, Maria das Graças de Miranda, disse que a última pessoa a ter contato com o filho foi a irmã dele. Depois disso, ninguém mais o viu.
"Ele saiu da farmácia que trabalha em Planalto Serrano e foi para a casa da minha filha, que fica no mesmo bairro. Quando era 22h05, ele saiu de lá rumo ao ponto de ônibus, onde ele ia pegar um ônibus para Vila Velha.
Ainda de acordo com a mãe, Júlio mora em Itapoã. "Só que ele nunca chegou em casa e ninguém nunca mais teve notícias. Não sabemos se ele realmente entrou no ônibus e de nada do que aconteceu depois que ele se despediu da minha filha", conta a aposentada Maria das Graças.
Júlio César vive com a esposa no bairro de Vila Velha. Neste dia, ele havia deixado o celular em casa. Quem souber de informações sobre o balconista pode entrar em contato no telefone 181. 

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