Auxiliar de obras desaparece em Cariacica e família busca notícias

Um auxiliar de obras de 36 anos desapareceu no bairro Vila Graúna, em Cariacica, no início da tarde do dia 21 de janeiro. Leonardo Jorge da Silva almoçou na casa da irmã e, depois disso, não deu mais notícias.

A irmã Lauciane de Oliveira conta que Leonardo andava meio depressivo, mas que não imagina o motivo do desaparecimento. "Ele almoçou na casa da nossa outra irmã, que mora ao lado da casa dele. Desde então, ninguém mais o viu", relata.

A família está divulgando pelas redes sociais e pelos bairros da região. "Já fomos à várias delegacias, no Instituto Médico Legal (IML) e nos meios de comunicação", finaliza a irmã.