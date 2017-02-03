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Você viu Leonardo?

Auxiliar de obras desaparece em Cariacica e família busca notícias

'Ele almoçou na casa da nossa outra irmã, que mora ao lado da casa dele. Desde então, ninguém mais o viu', conta Lauciane

Publicado em 03 de Fevereiro de 2017 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2017 às 12:23
Um auxiliar de obras de 36 anos desapareceu no bairro Vila Graúna, em Cariacica, no início da tarde do dia 21 de janeiro. Leonardo Jorge da Silva almoçou na casa da irmã e, depois disso, não deu mais notícias.
A irmã Lauciane de Oliveira conta que Leonardo andava meio depressivo, mas que não imagina o motivo do desaparecimento. "Ele almoçou na casa da nossa outra irmã, que mora ao lado da casa dele. Desde então, ninguém mais o viu", relata.
A família está divulgando pelas redes sociais e pelos bairros da região. "Já fomos à várias delegacias, no Instituto Médico Legal (IML) e nos meios de comunicação", finaliza a irmã.
Leonardo tem 1.67 cm e cabelos grisalhos. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família pelo telefone (27) 998681344 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (27) 31379065.

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