Auxiliar de cozinha desaparece após sair do trabalho na Serra

Uma auxiliar de cozinha de 26 anos está desaparecida desde a última quinta-feira (28), quando saiu do trabalho em um atacadão, em Laranjeiras, na Serra. Tatiane Mendes mora no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Ela chegou a comparecer ao trabalho, mas depois que saiu não foi mais vista.

A família informou que registrou boletim de ocorrência e fez buscas por hospitais, mas não conseguiu encontrá-la. Tatiana mora com a mãe e duas filhas e não tem costume de se ausentar sem dar notícias.

Segundo familiares, ela vestia uma calça jeans e uma camisa branca de uniforme da empresa. A jovem tem cerca de 1,75m e cabelos escuros de comprimento médio.