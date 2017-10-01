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Família pede ajuda

Auxiliar de cozinha desaparece após sair do trabalho na Serra

A família informou que registrou boletim de ocorrência e fez buscas por hospitais, mas não conseguiu encontrar Tatiane Mendes

Publicado em 01 de Outubro de 2017 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2017 às 18:17
Uma auxiliar de cozinha de 26 anos está desaparecida desde a última quinta-feira (28), quando saiu do trabalho em um atacadão, em Laranjeiras, na Serra. Tatiane Mendes mora no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Ela chegou a comparecer ao trabalho, mas depois que saiu não foi mais vista.
A família informou que registrou boletim de ocorrência e fez buscas por hospitais, mas não conseguiu encontrá-la. Tatiana mora com a mãe e duas filhas e não tem costume de se ausentar sem dar notícias.
Segundo familiares, ela vestia uma calça jeans e uma camisa branca de uniforme da empresa. A jovem tem cerca de 1,75m e cabelos escuros de comprimento médio.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Tatiana, pode entrar em contato com a irmã dela, Natiele Mendes, pelo número (27) 99512-1791.

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