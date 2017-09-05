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Viu o Afrânio?

Aposentado desaparece na Serra e família pede ajuda

Aflita, a família já fez buscas pela região e em alguns hospitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2017 às 20:52

Publicado em 05 de Setembro de 2017 às 20:52

Afrânio Rosa Severo desapareceu no dia 21 de agosto Crédito: Arquivo Pessoal
A falta de notícias do aposentado Afrânio Rosa Severo, 43 anos, tem tirado o sono da família dele. Afrânio foi visto pela última vez na madrugada do dia 21, por volta de meia-noite, na casa que mora em Nova Carapina, na Serra.
A sobrinha do aposentado Anarley Severo dos Santos conta que o a família só se deu conta do desaparecimento de Afrânio por volta das 8 horas. Aflita, a família já fez buscas pela região e em alguns hospitais.
"Meu tio toma remédio controlado, ele tem esquizofrenia. Já desapareceu outras três vezes. Duas vezes ele se lembrou o endereço e voltou. A outra, nós o encontramos. Estamos desesperados, já tem muitos dias que não temos notícias", desabafa.
Quem tiver qualquer informação pode repassar para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas no número (27) 3137-9065.

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