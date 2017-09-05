Aposentado desaparece na Serra e família pede ajuda

Afrânio Rosa Severo desapareceu no dia 21 de agosto Crédito: Arquivo Pessoal

A falta de notícias do aposentado Afrânio Rosa Severo, 43 anos, tem tirado o sono da família dele. Afrânio foi visto pela última vez na madrugada do dia 21, por volta de meia-noite, na casa que mora em Nova Carapina, na Serra.

A sobrinha do aposentado Anarley Severo dos Santos conta que o a família só se deu conta do desaparecimento de Afrânio por volta das 8 horas. Aflita, a família já fez buscas pela região e em alguns hospitais.

"Meu tio toma remédio controlado, ele tem esquizofrenia. Já desapareceu outras três vezes. Duas vezes ele se lembrou o endereço e voltou. A outra, nós o encontramos. Estamos desesperados, já tem muitos dias que não temos notícias", desabafa.