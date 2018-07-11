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Sul do ES

Aposentada desaparece no interior de Mimoso do Sul

Tereza Elvira Emídio Correia tem problemas psiquiátricos e saiu andando pela estrada da comunidade onde mora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 13:21

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 13:21

Tereza mora com a família na localidade de Jacutinga Crédito: Reprodução
Uma aposentada de 65 anos está desaparecida desde a última quinta-feira (05). Ela saiu de casa, na localidade de Jacutinga, zona rural de Mimoso do Sul, e chegou a ser vista por moradores da região, mas não foi localizada.
De acordo com a Polícia Civil, Tereza Elvira Emídio Correia saiu de casa e seguiu andando pela estrada, quando desapareceu. Familiares relataram que ela toma remédios controlados para um problema psiquiátrico.
Um fazendeiro da região chegou a ver ela andando na estrada, acionou a polícia, que ao chegar no local não conseguiu localizá-la. As investigações seguem. Quem souber qualquer notícia sobre o paradeiro da aposentada pode ligar para para o Disque Denúncia 181 ou para (28) 999717202.
Aposentada desaparece no interior de Mimoso do Sul

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