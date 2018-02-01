Após vaquinha, capixaba ganha R$ 140 mil em doações para estudar no MIT

Pedro Verdini Crédito: Arquivo Pessoal

Foram precisos apenas dois meses para o estudante Pedro Verdini realizar um sonho que provavelmente vai mudar a sua vida para sempre. O capixaba, de 20 anos, já está nos EUA, onde vai fazer um intercâmbio em Economia e Finanças, em uma das maiores universidades do mundo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts . E essa mudança de país só foi possível graças a ajuda de muita gente, que ele mesmo nem conhece. Por meio de uma vaquinha na internet, Pedro reuniu R$ 140 mil que vai custear seus estudos por um ano.

O capixaba tem uma história de sucesso quando o assunto é a educação. Ele passou em primeiro lugar geral no vestibular da UFES no ano de 2014 . Estava atualmente cursando engenharia de Mecânica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mas garante que seria impossível ocupar a vaga na universidade americana caso não fosse a solidariedade das pessoas.

"A ideia da vaquinha surgiu porque eu via que outras pessoas já utilizavam plataformas como essa para arrecadar fundos para vários objetivos, aí pensei que, fazendo o mesmo, pudesse conseguir também. E deu certo. Durou dois meses a vaquinha, desde o dia em que o resultado saiu até o dia que viajei (dia 27 de janeiro)", explica Pedro, que sempre estudou em escola pública.

A maior parte das doações não veio pelo site Vakinha online e sim pelas contas bancárias que Pedro disponibilizou na internet. " Muita gente via a história no site mas preferia doar direto pela minha conta."

O estudante mostrou-se muito agradecido com a grande corrente que se formou para ajudá-lo em seus estudos, mas também não escondeu que recebeu muitas críticas pela sua ação.