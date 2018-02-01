Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Após vaquinha, capixaba ganha R$ 140 mil em doações para estudar no MIT

Pedro Verdini lançou uma vaquinha na internet e conseguiu arrecadar R$ 140 mil para custear um intercâmbio no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 16:54

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 16:54

Pedro Verdini Crédito: Arquivo Pessoal
Foram precisos apenas dois meses para o estudante Pedro Verdini realizar um sonho que provavelmente vai mudar a sua vida para sempre. O capixaba, de 20 anos, já está nos EUA, onde vai fazer um intercâmbio em Economia e Finanças, em uma das maiores universidades do mundo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E essa mudança de país só foi possível graças a ajuda de muita gente, que ele mesmo nem conhece. Por meio de uma vaquinha na internet, Pedro reuniu R$ 140 mil que vai custear seus estudos por um ano.
O capixaba tem uma história de sucesso quando o assunto é a educação. Ele passou em primeiro lugar geral no vestibular da UFES no ano de 2014. Estava atualmente cursando engenharia de Mecânica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mas garante que seria impossível ocupar a vaga na universidade americana caso não fosse a solidariedade das pessoas. 
"A ideia da vaquinha surgiu porque eu via que outras pessoas já utilizavam plataformas como essa para arrecadar fundos para vários objetivos, aí pensei que, fazendo o mesmo, pudesse conseguir também. E deu certo. Durou dois meses a vaquinha, desde o dia em que o resultado saiu até o dia que viajei (dia 27 de janeiro)", explica Pedro, que sempre estudou em escola pública. 
A maior parte das doações não veio pelo site Vakinha online e sim pelas contas bancárias que Pedro disponibilizou na internet. " Muita gente via a história no site mas preferia doar direto pela minha conta."
O estudante mostrou-se muito agradecido com a grande corrente que se formou para ajudá-lo em seus estudos, mas também não escondeu que recebeu muitas críticas pela sua ação. 
"Recebi muito mais apoio do que críticas. Vi sim algumas pessoas falando que eu deveria desistir disso e ir trabalhar, sorte a minha que não dei ouvido a isso e segui em frente. O apoio não só de amigos, familiares e conhecidos, mas também de várias pessoas que nunca vi e até alguns anônimos, foi o que me deu mais esperança", completa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Venda de veículos usados e seminovos cresce 17,2% no primeiro trimestre no ES
Imagem de destaque
9 livros nacionais prontos para o cinema
Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados