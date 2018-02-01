Após vaquinha, capixaba ganha R$ 140 mil em doações para estudar no MIT

Foram precisos apenas dois meses para o estudante Pedro Verdini realizar um sonho que provavelmente vai mudar a sua vida para sempre. O capixaba, de 20 anos, já está nos EUA, onde vai fazer um intercâmbio em Economia e Finanças, em uma das maiores universidades do mundo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E essa mudança de país só foi possível graças a ajuda de muita gente, que ele mesmo nem conhece. Por meio de uma vaquinha na internet, Pedro reuniu R$ 140 mil que vai custear seus estudos por um ano.
O capixaba tem uma história de sucesso quando o assunto é a educação. Ele passou em primeiro lugar geral no vestibular da UFES no ano de 2014. Estava atualmente cursando engenharia de Mecânica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mas garante que seria impossível ocupar a vaga na universidade americana caso não fosse a solidariedade das pessoas.
"A ideia da vaquinha surgiu porque eu via que outras pessoas já utilizavam plataformas como essa para arrecadar fundos para vários objetivos, aí pensei que, fazendo o mesmo, pudesse conseguir também. E deu certo. Durou dois meses a vaquinha, desde o dia em que o resultado saiu até o dia que viajei (dia 27 de janeiro)", explica Pedro, que sempre estudou em escola pública.
A maior parte das doações não veio pelo site Vakinha online e sim pelas contas bancárias que Pedro disponibilizou na internet. " Muita gente via a história no site mas preferia doar direto pela minha conta."
O estudante mostrou-se muito agradecido com a grande corrente que se formou para ajudá-lo em seus estudos, mas também não escondeu que recebeu muitas críticas pela sua ação.
"Recebi muito mais apoio do que críticas. Vi sim algumas pessoas falando que eu deveria desistir disso e ir trabalhar, sorte a minha que não dei ouvido a isso e segui em frente. O apoio não só de amigos, familiares e conhecidos, mas também de várias pessoas que nunca vi e até alguns anônimos, foi o que me deu mais esperança", completa.