Após mobilização, criança com AME inicia tratamento no ES

Uma campanha que acontecia desde o ano passado nas redes sociais teve um final feliz. O pequeno, vai dar início aocom a medicação 'Spinraza', que custa R$ 365 mil cada dose. Após um processo judicial, a mãe Marília Gabriela Portes Nunes conseguiu a doação dos remédios por meio do. As seis doses, que vieram da, chegaram aona última terça-feira (25).

O tratamento quase foi interrompido devido à falta de local para aplicar e armazenar os remédios, que devem ficar em uma geladeira, com a temperatura entre 2ºC e 8ºC. Em entrevista ao, Marília afirmou que a Unimed Vitória  plano de saúde que a criança é beneficiária  não queria receber a medicação.

"No mês passado a União fez a compra da medicação. Eles mandaram um formulário por e-mail para a família preencher. Uma das perguntas era se tinha plano de saúde e o local para entregar os remédios. Eu entrei em contato com a minha advogada, e com outras mães que também têm o plano da Unimed, e elas me disseram que o remédio poderia ser entregue no hospital da Unimed", contou.