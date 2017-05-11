Após dois anos sem sair de casa, jovem desaparece em Vila Velha

Após dois anos sem sair de casa, jovem some em Vila Velha e preocupa família Crédito: Arquivo Pessoal

Um jovem desapareceu no dia 5 de abril em Jabaeté, Vila Velha. Marcos Vinícius Oliveira Quirino, 26, que não saía de casa há dois anos, deixou a residência enquanto a avó dormia. O jovem levou uma mochila com roupas e documentos.

A tia Valeria Oliveira explica que o sobrinho vive com o pai e com a avó materna. Após a mãe falecer, há 7 anos, o jovem ficou mais fechado e não tinha amigos. "Durante um ano ele ficou bem e até trabalhou. Depois vimos que ele já não estava muito bem e não insistimos para que ele trabalhasse", relata.

O jovem não saía de casa há dois anos e, como informa a tia, saiu apenas no dia do desaparecimento. "Não temos nenhuma informação. Nós estamos sem chão. Sem saber o porquê e para onde foi".

Os familiares tentaram contato pelo celular, mas está desligado desde então.