Após dois anos sem sair de casa, jovem desaparece em Vila Velha

Um jovem desapareceu no dia 5 de abril em Jabaeté, Vila Velha. Marcos Vinícius Oliveira Quirino, 26, que não saía de casa há dois anos, deixou a residência enquanto a avó dormia. O jovem levou uma mochila com roupas e documentos.
A tia Valeria Oliveira explica que o sobrinho vive com o pai e com a avó materna. Após a mãe falecer, há 7 anos, o jovem ficou mais fechado e não tinha amigos. "Durante um ano ele ficou bem e até trabalhou. Depois vimos que ele já não estava muito bem e não insistimos para que ele trabalhasse", relata.
O jovem não saía de casa há dois anos e, como informa a tia, saiu apenas no dia do desaparecimento. "Não temos nenhuma informação. Nós estamos sem chão. Sem saber o porquê e para onde foi".
Os familiares tentaram contato pelo celular, mas está desligado desde então.
O sumiço está sendo divulgado nas redes sociais e o pai espalhou cartazes no bairro onde trabalha e pela região onde a família vive. Marcos Vinícius tem 1.76 m, cabelos lisos compridos e uma parte lateral raspada. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelos telefones (27) 998084904 e/ou (27) 996286865.