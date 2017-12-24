Após deixar carta e desaparecer, jovem é encontrada em Cariacica

A jovem desapareceu em Jardim América, Cariacica, e deixou carta para os pais Crédito: Reprodução/Facebook

Desaparecida desde a manhã deste sábado (23), Renata Zonta Quadros, de 19 anos, foi encontrada em Jardim América, Cariacica, na manhã deste domingo (24), às vésperas do Natal. Aparentemente bem, segunda a família, a jovem já está em casa agindo normalmente.

Segundo o pai de Renata, Renato Quadros, que estava na casa de uma amiga nesta manhã (24), a menina provavelmente se irritou com alguma coisa e "pregou uma peça", como ele mesmo diz, na família. Ela havia deixado uma carta em casa antes de desaparecer, na qual ela dizia: "Sou uma péssima filha".

FICOU IRRITADA APÓS CASTIGO

Na ocasião do desaparecimento, Renato, em entrevista ao Gazeta Online, destacou que a jovem desapareceu em questão de 40 minutos, enquanto ele saiu para ir à feira, e o irmão para passear com a cadela da família. "Ela deixou o celular em casa, deixou a carta e levou uma mochila. Ela também pegou uma moto de um conhecido dela", disse. De acordo com ele, Renata provavelmente ficou irritada depois de ficar de castigo.

Quando tomou ciência do sumiço da jovem, a família entrou em contato com vários amigos da filha, mas ninguém tinha mais informações. Desesperados, os familiares buscaram em diferentes locais da Grande Vitória, entre eles o trajeto da Rodoviária até a praia. A divulgação do desaparecimento também foi feita nas redes sociais, além de ter sido publicado na comunidade Desaparecidos, do Gazeta Online.