Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Final feliz

Após deixar carta e desaparecer, jovem é encontrada em Cariacica

Renata aparentemente está bem e age normalmente, segundo o pai

Publicado em 24 de Dezembro de 2017 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2017 às 13:52
A jovem desapareceu em Jardim América, Cariacica, e deixou carta para os pais Crédito: Reprodução/Facebook
Desaparecida desde a manhã deste sábado (23), Renata Zonta Quadros, de 19 anos, foi encontrada em Jardim América, Cariacica, na manhã deste domingo (24), às vésperas do Natal. Aparentemente bem, segunda a família, a jovem já está em casa agindo normalmente. 
Segundo o pai de Renata, Renato Quadros, que estava na casa de uma amiga nesta manhã (24), a menina provavelmente se irritou com alguma coisa e "pregou uma peça", como ele mesmo diz, na família. Ela havia deixado uma carta em casa antes de desaparecer, na qual ela dizia: "Sou uma péssima filha".
FICOU IRRITADA APÓS CASTIGO
Na ocasião do desaparecimento, Renato, em entrevista ao Gazeta Online, destacou que a jovem desapareceu em questão de 40 minutos, enquanto ele saiu para ir à feira, e o irmão para passear com a cadela da família. "Ela deixou o celular em casa, deixou a carta e levou uma mochila. Ela também pegou uma moto de um conhecido dela", disse. De acordo com ele, Renata provavelmente ficou irritada depois de ficar de castigo.
Quando tomou ciência do sumiço da jovem, a família entrou em contato com vários amigos da filha, mas ninguém tinha mais informações. Desesperados, os familiares buscaram em diferentes locais da Grande Vitória, entre eles o trajeto da Rodoviária até a praia. A divulgação do desaparecimento também foi feita nas redes sociais, além de ter sido publicado na comunidade Desaparecidos, do Gazeta Online.  
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados