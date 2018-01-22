Após 10 dias, família vive agonia com desaparecimento de idoso no ES

José Vieira Neves, de 73, desapareceu em Soteco, Viana Crédito: Reprodução internet

Desde a sexta-feira (12), a família do aposentado José Vieira Neves, de 73 anos, vive a agonia pela busca do idoso. Ele saiu de casa, no bairro Soteco, em Viana, por volta de 10h30 daquela sexta, e não fez mais contato com a família desde então. A filha do aposentado, Naucinéia Vieira, informou que o pai usa remédio controlado e sofre com problemas de memória, o que agrava ainda mais a angústia dos familiares com o sumiço dele.

"Ele fazia tratamento para epilepsia, coração, tireoide e tem ainda lapso de memória. Isso deixa a gente ainda mais preocupada. Ele saiu cedo na sexta, como sempre fazia, para caminhar. Depois ele geralmente ficava sentado perto de um bar. Refizemos o trajeto dele e não o encontramos. Já procuramos por tudo que é canto, fomos à polícia, e nem sinal dele."