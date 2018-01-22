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Desaparecido

Após 10 dias, família vive agonia com desaparecimento de idoso no ES

Idoso saiu de casa no último dia 12 e nunca mais fez contato com a família. Aposentado tinha problemas de coração e lapso de memória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 18:24

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 18:24

José Vieira Neves, de 73, desapareceu em Soteco, Viana Crédito: Reprodução internet
Desde a sexta-feira (12), a família do aposentado José Vieira Neves, de 73 anos, vive a agonia pela busca do idoso. Ele saiu de casa, no bairro Soteco, em Viana, por volta de 10h30 daquela sexta, e não fez mais contato com a família desde então. A filha do aposentado, Naucinéia Vieira, informou que o pai usa remédio controlado e sofre com problemas de memória, o que agrava ainda mais a angústia dos familiares com o sumiço dele. 
"Ele fazia tratamento para epilepsia, coração, tireoide e tem ainda lapso de memória. Isso deixa a gente ainda mais preocupada. Ele saiu cedo na sexta, como sempre fazia, para caminhar. Depois ele geralmente ficava sentado perto de um bar. Refizemos o trajeto dele e não o encontramos. Já procuramos por tudo que é canto, fomos à polícia, e nem sinal dele."
José Vieira Neves morava com a esposa, o filho dele e a nora. A família pede que qualquer informação sobre o desaparecimento seja relatada no telefone 99519-8435, ou pelo Ciodes, no 181. 

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