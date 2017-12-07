Adolescentes que estavam desaparecidos são encontrados em Cachoeiro

A mãe de Jhonatan, a dona de casa Euza Alves, de 45 anos, contou que os adolescentes foram encontrados por um homem que mora próximo ao local onde eles estavam acampados. Eles estavam o tempo todo em Córrego dos Monos, um senhor viu eles acampados no mato e deu água e comida, mas viu algo errado. Ele é evangélico, mora no meio do mato, veio à cidade pra igreja e viu a reportagem. Ele foi pessoalmente na delegacia dizer que sabiam onde estavam e o delegado foi buscar, contou.