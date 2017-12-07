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Adolescentes que estavam desaparecidos são encontrados em Cachoeiro

Eles estavam acampando em uma mata em Córrego dos Monos, interior do município

Publicado em 07 de Dezembro de 2017 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2017 às 12:35
Adolescentes saíram para ir para a escola e fugiram de casa em Cachoeiro Crédito: Reprodução/Facebook
Os adolescentes Jhonatan Alves Salustre, 15 anos, Elen Marques de Oliveira, 15 anos e Sara Araújo da Silva de 16 anos foram encontrados na madrugada desta quinta-feira (07) acampados no meio de um matagal em Córrego dos Monos, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles saíram de casa na última terça-feira (05) para ir à escola e fugiram.
A mãe de Jhonatan, a dona de casa Euza Alves, de 45 anos, contou que os adolescentes foram encontrados por um homem que mora próximo ao local onde eles estavam acampados. Eles estavam o tempo todo em Córrego dos Monos, um senhor viu eles acampados no mato e deu água e comida, mas viu algo errado. Ele é evangélico, mora no meio do mato, veio à cidade pra igreja e viu a reportagem. Ele foi pessoalmente na delegacia dizer que sabiam onde estavam e o delegado foi buscar, contou.
O pizzaiolo Pedro Oliveira, 38 anos, pai de Elen, contou que agora não é o momento de cobranças, apenas de buscar ajuda para a filha. Nem quero cobrar nada por enquanto, vou encontrar um psicólogo. Depois a gente vê o que aconteceu direitinho. O delegado disse que o lugar que eles estavam era muito perigoso, com barranco, bichos. Não vou exigir nada e espero que os outros pais façam a mesma coisa, disse.
Os adolescentes já estão em casa com as respectivas famílias.

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