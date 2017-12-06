Adolescentes desaparecem a caminho da escola em Cachoeiro

Sara (acima), Elen (à direita) e Jhonatan desapareceram em Cachoeiro Crédito: Reprodução/Facebook

Três adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, desapareceram na manhã desta terça-feira (05), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles saíram de casa para ir à escola, no bairro Aquidaban, mas não chegaram a entrar na sala de aula. Um amigo do trio contou que o plano original era ir para outro estado, mas não disse qual.

A mãe de um dos desaparecidos, a dona de casa Euza Alves, de 45 anos, contou que seu filho, Jhonatan Alves Salustre, 15 anos, é muito calado, e que, na segunda-feira (04), chegou a conversar com ele.

Na segunda eu conversei com ele, perguntei se aconteceu algo, ele é sempre caladão, mas disse que não havia acontecido nada. Saiu 6h30 para ir para escola, estava normal, tomou café e saiu. Depois vi que a escova de dente não estava, no quarto vi que a coberta não estava e estranhei, mas achei que ele havia levado para o avô lavar, contou.

Euza ainda disse que o filho sempre viu as meninas, que desapareceram junto com ele, como irmãs. Ele é um menino muito calado e na sala de aula pegou amizade com essas meninas e chamava elas de irmãzinhas. A Sara queria fugir e ele não queria deixar ela ir, pelo que soube ele queira ir para proteger as meninas, disse.

A dona de casa só percebeu que o filho havia fugido por volta das 13h, quando Jhonatan não retornou para casa.

A saladeira Elena Marques de Oliveira, 34 anos, é mãe de Elen Marques de Oliveira, 15 anos, que também fugiu. Saiu normalmente pra ir para a escola falando que tinha festinha e levou roupa e sandália. Ela levou o irmão menor que estuda na mesma escola até o portão e disse que não iria ficar. Ele chegou em casa na hora do almoço, sem ela, e quando eu cheguei em casa, do serviço, vi que ela havia levado calçados, documentos e uma peruca loira que ela tem.

Elena ainda disse que o filho dela encontrou uma cartinha de uma conversa da filha com outra amiga. A carta é de outra colega e dizia que iria fugir e só voltaria quando completasse 18 anos . Essa menina disse que não sabe para onde eles foram.

A Elen sempre falava que, quando tivesse 18 anos, iria para outro país, mas nunca imaginei que ela iria fugir de casa. Não sei porque ela fez isso, a gente fez de tudo pra eles, não maltrata, desabafou.