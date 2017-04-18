Adolescente sai para ir à escola e desaparece em Cariacica

Leandra está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (17) Crédito: DivulgaçãoWhatsapp do Gazeta Online

Os familiares da estudante Leandra de Souza Duarte, de 17 anos, buscam informações da adolescente que desapareceu desde a manhã desta segunda-feira (17). Ela saiu de casa por volta das 6h40 para ir à escola, no bairro Oriente, em Cariacica, e não voltou mais.

Vanessa Pereira Duarte Barbosa, tia da estudante, conta que Leandra saiu para ir à escola, no período da manhã, e não voltou mais. "Ela deveria chegar da escola por volta das 11 horas, mas isso não aconteceu. Foi quando percebemos que havia algo de errado".

Segundo Vanessa, a menina nunca desapareceu antes. "Ela não é uma menina de farra, mexia muito no computador, ficava no Facebook e no Instagram. Ela gosta de ir à igreja com minha mãe".

A tia conta que conseguiu entrar na conta do Facebook da estudante e ter acesso a uma conversa que Leandra mantinha com uma mulher em Minas Gerais, onde ela informava que ia buscar a adolescente na rodoviária, assim que chegasse. Em uma agenda também foram encontradas informações sobre uma viagem para Uberaba (MG).