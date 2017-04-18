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Viu a Leandra?

Adolescente sai para ir à escola e desaparece em Cariacica

Ela saiu de casa por volta das 6h40 para ir à escola, no bairro Oriente, em Cariacica, e não voltou mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2017 às 19:50

Publicado em 18 de Abril de 2017 às 19:50

Leandra está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (17) Crédito: DivulgaçãoWhatsapp do Gazeta Online
Os familiares da estudante Leandra de Souza Duarte, de 17 anos, buscam informações da adolescente que desapareceu desde a manhã desta segunda-feira (17). Ela saiu de casa por volta das 6h40 para ir à escola, no bairro Oriente, em Cariacica, e não voltou mais.
Vanessa Pereira Duarte Barbosa, tia da estudante, conta que Leandra saiu para ir à escola, no período da manhã, e não voltou mais. "Ela deveria chegar da escola por volta das 11 horas, mas isso não aconteceu. Foi quando percebemos que havia algo de errado".
Segundo Vanessa, a menina nunca desapareceu antes. "Ela não é uma menina de farra, mexia muito no computador, ficava no Facebook e no Instagram. Ela gosta de ir à igreja com minha mãe".
A tia conta que conseguiu entrar na conta do Facebook da estudante e ter acesso a uma conversa que Leandra mantinha com uma mulher em Minas Gerais, onde ela informava que ia buscar a adolescente na rodoviária, assim que chegasse. Em uma agenda também foram encontradas informações sobre uma viagem para Uberaba (MG).
Leandra tem 1.60 de altura, cabelo preto, liso, na altura abaixo do ombro, olhos castanhos, possui uma cicatriz na testa, próximo ao cabelo, e uma pinta preta no lábio inferior. Quem tiver informações sobre o paradeiro da adolescente pode entrar em contato nos números (27) 9 9710-4564 e (27) 3090-7162.

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