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Vila Velha

Adolescente sai de casa para ver queima de fogos e desaparece

Maria Fernanda tem 1.75 cm e foi vista pela última vez com um vestido cinza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 22:01

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 22:01

Maria Fernanda Ulid, 14, desapareceu em Aribiri, em Vila Velha, neste domingo (31) Crédito: Arquivo Pessoal
Uma adolescente desapareceu após entrar no carro de um colega com destino à Praia da Costa, em Vila Velha, para assistir a queima de fogos. Maria Fernanda Ulid, de 14 anos, foi vista pelo última vez na porta de casa em Aribiri, Vila Velha, às 23h45 deste domingo (31). A família está desesperada em busca do paradeiro da menina e registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. 
A mãe, Ingridlenis Honorato Canal, contou que a menina estava parada na frente de casa quando passou um homem de carro perguntando se ela queria ir ver os fogos na Praia da Costa. A adolescente pediu aos pais, que insistiram que ela não fosse. Após discussão, eles decidiram acompanhá-la à praia. Os pais da menina entraram na casa para calçar um chinelo e, quando voltaram, ela já não estava lá. 
"Ela quis ir, então eu e e meu marido subimos para colocar um chinelo. Quando voltamos, ela não estava mais lá", afirma a mãe.
A adolescente saiu sem levar o celular e, de acordo com a mãe, nenhum dos amigos da menina tem notícias sobre ela. A família está procurando por bairros da região e também divulgando o desaparecimento nas redes sociais.
Maria Fernanda tem 1.75 cm e foi vista pela última vez com um vestido cinza. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família no telefone (27) 9 99773769.
ADOLESCENTE ENCONTRADA. 
 

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