Adolescente sai de casa para ver queima de fogos e desaparece

Maria Fernanda Ulid, 14, desapareceu em Aribiri, em Vila Velha, neste domingo (31) Crédito: Arquivo Pessoal

Uma adolescente desapareceu após entrar no carro de um colega com destino à Praia da Costa, em Vila Velha, para assistir a queima de fogos. Maria Fernanda Ulid, de 14 anos, foi vista pelo última vez na porta de casa em Aribiri, Vila Velha, às 23h45 deste domingo (31). A família está desesperada em busca do paradeiro da menina e registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

A mãe, Ingridlenis Honorato Canal, contou que a menina estava parada na frente de casa quando passou um homem de carro perguntando se ela queria ir ver os fogos na Praia da Costa. A adolescente pediu aos pais, que insistiram que ela não fosse. Após discussão, eles decidiram acompanhá-la à praia. Os pais da menina entraram na casa para calçar um chinelo e, quando voltaram, ela já não estava lá.

"Ela quis ir, então eu e e meu marido subimos para colocar um chinelo. Quando voltamos, ela não estava mais lá", afirma a mãe.

A adolescente saiu sem levar o celular e, de acordo com a mãe, nenhum dos amigos da menina tem notícias sobre ela. A família está procurando por bairros da região e também divulgando o desaparecimento nas redes sociais.

Maria Fernanda tem 1.75 cm e foi vista pela última vez com um vestido cinza. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família no telefone (27) 9 99773769.

ADOLESCENTE ENCONTRADA.