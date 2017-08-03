Adolescente sai de casa para ver briga na rua e desaparece em Guaçuí

Fabiana entrou em contato com a família na última segunda-feira (31) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma adolescente de 15 anos desapareceu após sair de casa para ver uma briga na madrugada do último domingo (30). Ela estava na residência, no bairro São Miguel, quando começou uma discussão na rua. Fabiana Paula Monteiro Gomes chegou a falar com a irmã por telefone na última segunda-feira (31), mas a família não consegue mais falar com ela.

O pai da adolescente, Fabiano Gomes, revelou que a menina já chegou a tentar fugir de casa outras vezes. Ele acredita que ela esteja na casa de um rapaz, com quem iniciou um envolvimento há cerca de três meses. A irmã dela disse que ela saiu para ver uma briga que ocorreu em um bar que fica na frente de casa e não voltou mais. Ela só levou o celular. Como ela estava envolvida com um rapaz da cidade, a gente acredita que ele tenha fugido com ela, disse.

Ainda de acordo com Fabiano, a sua filha chegou a falar com a irmã na segunda-feira, mas o telefone está desligado desde então. A irmã dela conseguiu falar com ela na segunda de manhã, e ela disse que estava vindo para casa. Ela disse que estava em Bom Jesus do Norte, e imagino que está sendo mantida em cárcere privado. É difícil! O que a gente pode fazer? É só entregar na mão de Deus, lamentou.