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Desaparecidos

Adolescente retorna para casa, em Guaçuí, após 14 dias desaparecida

Lívia Amélia Almeida Silva foi encontrada em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (1)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 19:03

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 19:03

Lívia tem 14 anos e entrou em contato com a família Crédito: Reprodução
A adolescente Lívia Amélia Almeida Silva, de 14 anos, desaparecida desde o último dia 18, foi localizada em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã de sábado (1). Segundo a irmã da jovem, Lídia Almeida, ela ligou para parentes pedindo para buscá-la na cidade.
Lívia já está em casa, em Guaçuí, ao lado da família. Segundo o site Aqui Notícias, o Conselho Tutelar vai solicitar a apresentação dela, da mãe e da irmã, nesta segunda-feira (3), para mais esclarecimentos.
O CASO
Sem dar muitos detalhes, Lídia contou que a irmã saiu de casa, em Guaçuí, com a cabeça quente e desapareceu com algumas peças de roupa dentro de uma mochila há 14 dias. Desde então, a mãe das jovens, Marilza Almeida Silva, 46 anos, buscava por informações de Lívia.
Ela pediu para eu ter pressa e estava estranhando, mas quando cheguei ela não estava em casa. Ela saiu com mochila com roupas e sem documentos, explicou Marilza, quando entrou em contato com o Gazeta Online para avisar do desaparecimento.

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