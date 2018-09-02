Adolescente retorna para casa, em Guaçuí, após 14 dias desaparecida

Lívia tem 14 anos e entrou em contato com a família Crédito: Reprodução

A adolescente Lívia Amélia Almeida Silva, de 14 anos, desaparecida desde o último dia 18, foi localizada em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã de sábado (1). Segundo a irmã da jovem, Lídia Almeida, ela ligou para parentes pedindo para buscá-la na cidade.

Lívia já está em casa, em Guaçuí, ao lado da família. Segundo o site Aqui Notícias, o Conselho Tutelar vai solicitar a apresentação dela, da mãe e da irmã, nesta segunda-feira (3), para mais esclarecimentos.

O CASO

Sem dar muitos detalhes, Lídia contou que a irmã saiu de casa, em Guaçuí, com a cabeça quente e desapareceu com algumas peças de roupa dentro de uma mochila há 14 dias. Desde então, a mãe das jovens, Marilza Almeida Silva, 46 anos, buscava por informações de Lívia.