Adolescente que desapareceu após sair de festa volta para casa

Aleksander Siepierski retornou para casa Crédito: Reprodução/Facebook

O adolescente Aleksander Siepierski, 16 anos, que desapareceu na noite do último sábado (04), retornou para casa na manhã desta segunda-feira (06). A informação é da mãe do jovem, a professora Elaine Siepierski. Segundo a professora, o filho retornou sem celular e, muito abalado emocionalmente, não soube explicar como conseguiu voltar e nem o que teria motivado seu sumiço.

Ainda segundo a professora, Aleksander foi levado para um hospital para receber atendimento médico e psicológico.

O caso

Após a festa, o jovem seguiu com os amigos até o Terminal de Jardim América, onde pegou um ônibus que passa em Campo Grande, mas não chegou em casa.