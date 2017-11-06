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Adolescente que desapareceu após sair de festa volta para casa

Segundo a mãe do jovem, o filho retornou sem celular e, muito abalado emocionalmente, não soube explicar como conseguiu voltar e nem o que teria motivado seu sumiço

Publicado em 06 de Novembro de 2017 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2017 às 12:44
Aleksander Siepierski retornou para casa Crédito: Reprodução/Facebook
O adolescente Aleksander Siepierski, 16 anos, que desapareceu na noite do último sábado (04), retornou para casa na manhã desta segunda-feira (06). A informação é da mãe do jovem, a professora Elaine Siepierski. Segundo a professora, o filho retornou sem celular e, muito abalado emocionalmente, não soube explicar como conseguiu voltar e nem o que teria motivado seu sumiço. 
Ainda segundo a professora, Aleksander foi levado para um hospital para receber atendimento médico e psicológico.
O caso
Após a festa, o jovem seguiu com os amigos até o Terminal de Jardim América, onde pegou um ônibus que passa em Campo Grande, mas não chegou em casa.
Desde então, a mãe e o pai de Aleksander procuraram em hospitais e no DML, sem sucesso.

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