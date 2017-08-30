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Adolescente foge de casa e família pede ajuda para encontrá-la

Havellyn Sabrina Alves, de 15 anos, fugiu de casa onde mora com a família, no bairro Bonfim, em Vitória, no último sábado (26)

Publicado em 29 de Agosto de 2017 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2017 às 21:03
Hevellyn Sabrina Alves, de 15 anos, fugiu de casa no último sábado (26) Crédito: Arquivo Pessoal
A adolescente Hevellyn Sabrina Alves, de 15 anos, fugiu de casa no último sábado (26), no bairro Bonfim, em Vitória. A mãe dela, Kenia Alves Pereira, pede ajuda para encontrar a filha.
Kenia contou que não tem notícias de como Hevellyn está nem informações de onde ela se encontra. O contato com a adolescente era feito através do Facebook, no entanto, a menina desativou a conta dela.
"Ela liga para algumas colegas, mas liga de número restrito. No domingo ela ligou para uma amiga pedindo ajuda, dizendo que não aguentava mais, que estava em uma roça e que o sinal era ruim. Mas ela disse que estava com receio de voltar para casa com medo da minha reação", explicou Kenia.
Quem tiver informações sobre Havellyn pode entrar em contato com a família pelo número (27) 99745-0653 ou acionar a Delegacia de Pessoas Desaparecidas por meio do telefone (27) 3137-9065.

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