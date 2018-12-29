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Desaparecida

Adolescente diz que vai à casa de amiga e desaparece em Viana

A menina mandou uma mensagem para a mãe, que estava trabalhando no momento

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 20:53

Publicado em 

29 dez 2018 às 20:53

Atualização

02/12/2024 - 4:21
A adolescente entrou em contato com a reportagem e informou que o caso foi solucionado há anos.
Uma adolescente de 13 anos desapareceu na tarde desta sexta-feira (28) em Campo Verde, Viana. Letícia Alves da Silva mandou uma mensagem para a mãe, Fabiana Alves, que estava trabalhando fora. Na mensagem, a menina disse que estava indo à casa de uma amiga buscar uma roupa que havia emprestado.
Em casa, porém, falou para o pai que estava indo trocar algumas roupas com essa amiga. O pai desconfiou, já que a menina saiu com uma mochila cheia nas costas. 
Mais tarde, a adolescente mandou uma mensagem para a mãe, dizendo que estava tudo bem e que a amava. Falou para ela não se preocupar, mas que havia fugido e não voltaria para casa. 
Fabiana ficou sabendo que a menina está com um jovem maior de idade, conseguiu o número do celular dele, mas ninguém atende.

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