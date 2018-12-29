Adolescente diz que vai à casa de amiga e desaparece em Viana

Atualização A adolescente entrou em contato com a reportagem e informou que o caso foi solucionado há anos.

Uma adolescente de 13 anos desapareceu na tarde desta sexta-feira (28) em Campo Verde, Viana. Letícia Alves da Silva mandou uma mensagem para a mãe, Fabiana Alves, que estava trabalhando fora. Na mensagem, a menina disse que estava indo à casa de uma amiga buscar uma roupa que havia emprestado.

Em casa, porém, falou para o pai que estava indo trocar algumas roupas com essa amiga. O pai desconfiou, já que a menina saiu com uma mochila cheia nas costas.

Mais tarde, a adolescente mandou uma mensagem para a mãe, dizendo que estava tudo bem e que a amava. Falou para ela não se preocupar, mas que havia fugido e não voltaria para casa.