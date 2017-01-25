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Você viu Cleverson?

Adolescente desaparece em Cariacica e família busca notícias

Cartazes estão sendo pregados pelas ruas e divulgados nas redes sociais

Publicado em 25 de Janeiro de 2017 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2017 às 16:13
Um estudante de 15 anos desapareceu no bairro Santa Cecília, em Cariacica, no dia 16 de janeiro. O adolescente Cleverson Santos Silva saiu de casa e não retornou mais. A família está desesperada com a falta de notícias.
A tia do rapaz, Sirlene Silva, conta que ele nunca desapareceu antes e que a família não imagina o motivo. "Ele está fazendo muita falta. É caseiro. Vive nos rodeando. Ele tomou um banho e saiu. Foi dando a hora de chegar e nada dele voltar", relata.
A família espalhou cartazes por bairros da região e tem divulgado o desaparecimento nas redes sociais. "Postamos uma foto e um apelo. Estamos mandando no WhatsApp, em grupos com amigos e procurando em vários lugares", conta a tia.
Cleverson foi encontrado.

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