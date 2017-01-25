Adolescente desaparece em Cariacica e família busca notícias

Um estudante de 15 anos desapareceu no bairro Santa Cecília, em Cariacica, no dia 16 de janeiro. O adolescente Cleverson Santos Silva saiu de casa e não retornou mais. A família está desesperada com a falta de notícias.

A tia do rapaz, Sirlene Silva, conta que ele nunca desapareceu antes e que a família não imagina o motivo. "Ele está fazendo muita falta. É caseiro. Vive nos rodeando. Ele tomou um banho e saiu. Foi dando a hora de chegar e nada dele voltar", relata.

A família espalhou cartazes por bairros da região e tem divulgado o desaparecimento nas redes sociais. "Postamos uma foto e um apelo. Estamos mandando no WhatsApp, em grupos com amigos e procurando em vários lugares", conta a tia.