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Adolescente desaparece durante a madrugada em Viana

Isabela Camargo, de 16 anos, desapareceu na madrugada de sexta-feira (4). O pai acredita que ela tenha fugido com o namorado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2017 às 18:48

Publicado em 04 de Março de 2017 às 18:48

Uma estudante desapareceu na madrugada desta sexta-feira (3), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. O pai acredita que Isabela Camargo, de 16 anos, tenha fugido com o namorado.
Segundo o pai da adolescente Fabrício Werneck, de 34 anos, Isabela desapareceu durante a madrugada enquanto os parentes dormiam. Por volta das 4 horas da madrugada, a avó da jovem acordou e percebeu que Isabela não estava mais no quarto.
Isabela desapareceu levando um porta-retrato com a foto da família, uma bíblia e algumas peças de roupa. Ele acredita que a menina tenha sido ameaçada pelo rapaz. "Ele fez uma lavagem cerebral nela. Ela queria que eles ficassem juntos, por que segundo ela 'era de Deus'. Ela é uma menina boa, só tirava nota boa na escola, uma menina cabeça", desabafa o pai.
Quem tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Isabela pode entrar em contato com o número 99940-0611, falar com Fabrício.

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