Adolescente desaparece durante a madrugada em Viana

Uma estudante desapareceu na madrugada desta sexta-feira (3), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. O pai acredita que Isabela Camargo, de 16 anos, tenha fugido com o namorado.

Segundo o pai da adolescente Fabrício Werneck, de 34 anos, Isabela desapareceu durante a madrugada enquanto os parentes dormiam. Por volta das 4 horas da madrugada, a avó da jovem acordou e percebeu que Isabela não estava mais no quarto.

Isabela desapareceu levando um porta-retrato com a foto da família, uma bíblia e algumas peças de roupa. Ele acredita que a menina tenha sido ameaçada pelo rapaz. "Ele fez uma lavagem cerebral nela. Ela queria que eles ficassem juntos, por que segundo ela 'era de Deus'. Ela é uma menina boa, só tirava nota boa na escola, uma menina cabeça", desabafa o pai.