Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desespero

Adolescente desaparece após sair de festa, e família pede ajuda

Amigos afirmaram que voltaram com Aleksander até o Terminal de Jardim América, onde se separaram. Depois disso, o menino de 16 anos não foi mais visto

Publicado em 05 de Novembro de 2017 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2017 às 19:11
Aleksander Siepierski, de 17 anos, retornou para casa Crédito: Reprodução/Facebook
Atualização: Aleksander retornou para casa na manhã desta segunda-feira
Uma mãe está desesperada à procura de seu único filho, um adolescente de 16 anos, que foi visto pela última vez na noite deste sábado (4), no terminal de Jardim América.
A professora Elaine Siepierski conta que Aleksander Siepierski saiu de casa, em Campo Grande, Cariacica, para ir em uma festa com os amigos em Vitória.
"Ele disse que a festa acabava às 22h. Eu falei pra ele 'assim que acabar, você vem pra casa, quero você aqui as 23h no máximo'", conta. Às 23h30, preocupada com o atraso do filho e percebendo que ele não atendia o celular, Elaine ligou para os amigos dele.
"Ele voltou com os amigos até o Terminal de Jardim América, onde pegou um ônibus que passa em Campo Grande, mas ele não chegou em casa", explicou a mãe.
Desde então, ela e o pai de Aleksander procuraram em hospitais e no DML, sem sucesso.
"Chega muita informação falsa, muita gente fala coisas horríveis. Eu estou desesperada", lamentou Elaine.
 
Crédito: Reprodução/Facebook
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados