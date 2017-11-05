Adolescente desaparece após sair de festa, e família pede ajuda

Aleksander Siepierski, de 17 anos, retornou para casa Crédito: Reprodução/Facebook

Uma mãe está desesperada à procura de seu único filho, um adolescente de 16 anos, que foi visto pela última vez na noite deste sábado (4), no terminal de Jardim América.

A professora Elaine Siepierski conta que Aleksander Siepierski saiu de casa, em Campo Grande, Cariacica, para ir em uma festa com os amigos em Vitória.

"Ele disse que a festa acabava às 22h. Eu falei pra ele 'assim que acabar, você vem pra casa, quero você aqui as 23h no máximo'", conta. Às 23h30, preocupada com o atraso do filho e percebendo que ele não atendia o celular, Elaine ligou para os amigos dele.

"Ele voltou com os amigos até o Terminal de Jardim América, onde pegou um ônibus que passa em Campo Grande, mas ele não chegou em casa", explicou a mãe.

Desde então, ela e o pai de Aleksander procuraram em hospitais e no DML, sem sucesso.

"Chega muita informação falsa, muita gente fala coisas horríveis. Eu estou desesperada", lamentou Elaine.





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