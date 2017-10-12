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Adolescente desaparece após sair de casa em Cariacica

Quem tiver qualquer informação sobre Gabriela pode entrar em contato com o número 9 9893-4397

Publicado em 12 de Outubro de 2017 às 02:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2017 às 02:23
Crédito: Divulgação
Atualização: A adolescente voltou para casa.
Familiares da adolescente Gabriela Mendonça, de 13 anos, que desapareceu após sair de casa, no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, no inicio da tarde desta terça-feira (10), pedem ajuda para encontrá-la.
Segundo o relato da irmã da adolescente, Rayline Mendonça, Gabriela saiu de casa com a mãe no período da manhã para ir a um posto de saúde, no bairro Santa Fé, também em Cariacica.  
A adolescente retornou para casa com um exame e saiu de novo. Depois disso não voltou mais para a residência. A irmã da desaparecida afirma que Gabriela chegou a entrar em contato com a família, avisando que voltaria para casa, mas, até a noite desta quarta-feira (11), a adolescente continuava desaparecida.
A família registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia, no bairro Campo Grande. Gabriela é magra, alta, cor branca, cabelos grandes e lisos. Quem tiver qualquer informação sobre Gabriela pode entrar em contato com o número 9 9893-4397.

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