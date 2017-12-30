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Adolescente desaparece após ir para festa com amigo em Aracruz

O avô, Dario Vieira, conta que o neto nunca saiu de casa sem pedir

Publicado em 30 de Dezembro de 2017 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2017 às 12:59
Wanderson dos Santos Vieira, 14 anos, está desaparecido desde o dia 23 de dezembro Crédito: Reprodução
Um adolescente de 14 anos está desaparecido desde o dia 22 de dezembro, quando saiu para uma festa por volta das 22 horas, no bairro São José, em Aracruz. Wanderson dos Santos Vieira, de 14 anos, saiu de casa de carona com vizinho e não foi mais visto. A família registrou um Boletim de Ocorrência e pede ajuda para encontrá-lo. 
O avô, Dario Vieira, informou que o neto nunca saiu de casa sem pedir. De acordo com ele, um amigo de Wanderson disse que eles teriam ido para uma lagoa. O neto não estava com celular e o vizinho, conhecido como Baiano, não atende às ligações.
No dia do desaparecimento, o adolescente vestia uma bermuda tactel vermelha e camisa laranja de manga curta. O avô procurou na casa de amigos, parentes e em hospitais. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato nos telefones (27) 998094751 e (27) 998146110.

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