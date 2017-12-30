Adolescente desaparece após ir para festa com amigo em Aracruz

Wanderson dos Santos Vieira, 14 anos, está desaparecido desde o dia 23 de dezembro Crédito: Reprodução

Um adolescente de 14 anos está desaparecido desde o dia 22 de dezembro, quando saiu para uma festa por volta das 22 horas, no bairro São José, em Aracruz. Wanderson dos Santos Vieira, de 14 anos, saiu de casa de carona com vizinho e não foi mais visto. A família registrou um Boletim de Ocorrência e pede ajuda para encontrá-lo.

O avô, Dario Vieira, informou que o neto nunca saiu de casa sem pedir. De acordo com ele, um amigo de Wanderson disse que eles teriam ido para uma lagoa. O neto não estava com celular e o vizinho, conhecido como Baiano, não atende às ligações.