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Adolescente de 16 anos desaparece na Serra e preocupa família

A última informação que a família teve foi de que Rafael estava na região de Nova Almeida, na Serra. Porém, ainda não conseguiu contato

Publicado em 21 de Fevereiro de 2017 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2017 às 14:18
Um adolescente desapareceu no bairro Porto Canoa, na Serra, no dia 26 de dezembro do ano passado. Rafael Villa, de 16 anos, foi visitar a mãe no natal e, desde então, não deu mais notícias.
A mãe, Iracilda Villa, explica que o filho estava em um abrigo em Vitória. "Eu estou muito preocupada. A irmã fica chorando e chamando por ele. Ele sempre liga para dar notícias. Mas, dessa vez, já faz bastante tempo", comenta.
A última informação que a família teve foi de que Rafael estava na região de Nova Almeida, na Serra, nesta semana. Porém, ainda não conseguiu contato. O adolescente em cerca de 1,80m e é bastante magro.
Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família por meio dos telefones (27) 99613-3752 e/ou (27) 99620-5437.

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