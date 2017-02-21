Adolescente de 16 anos desaparece na Serra e preocupa família

Um adolescente desapareceu no bairro Porto Canoa, na Serra, no dia 26 de dezembro do ano passado. Rafael Villa, de 16 anos, foi visitar a mãe no natal e, desde então, não deu mais notícias.

A mãe, Iracilda Villa, explica que o filho estava em um abrigo em Vitória. "Eu estou muito preocupada. A irmã fica chorando e chamando por ele. Ele sempre liga para dar notícias. Mas, dessa vez, já faz bastante tempo", comenta.

A última informação que a família teve foi de que Rafael estava na região de Nova Almeida, na Serra, nesta semana. Porém, ainda não conseguiu contato. O adolescente em cerca de 1,80m e é bastante magro.