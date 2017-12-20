Adolescente de 15 anos desaparece em Sooretama

Fátima Santana Queiroz, de 15 anos, foi vista pela última vez em frente à Câmara Municipal de Sooretama na segunda-feira (18) Crédito: Arquivo Pessoal

Uma adolescente de 15 anos está desaparecida desde a última segunda-feira (18), em Sooretama, na região Norte do Estado. Segundo familiares, Fátima Santana Queiroz foi vista pela última vez em frente à Câmara Municipal.

O padrasto da menina, José Nilso de Jesus, 31, contou que a família mora em uma fazenda, na zona rural da cidade. Uma colega disse que na segunda-feira a Fátima pegou o ônibus da escola dizendo que iria fugir de casa e foi para o Centro de Sooretama.

Ainda de acordo com o padrasto, a jovem namorava há cinco meses com a permissão da família. No entanto, a colega disse que ela não foi se encontrar com o namorado.

A colega disse que arranjou o contato de uma pessoa para Fátima conseguir fugir. Até agora não sabemos para onde ela foi e estamos preocupados, disse José.