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Adolescente de 15 anos desaparece em Sooretama

Fátima Santana Queiroz, de 15 anos, foi vista pela última vez em frente à Câmara Municipal de Sooretama

Publicado em 20 de Dezembro de 2017 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2017 às 20:38
Fátima Santana Queiroz, de 15 anos, foi vista pela última vez em frente à Câmara Municipal de Sooretama na segunda-feira (18) Crédito: Arquivo Pessoal
Uma adolescente de 15 anos está desaparecida desde a última segunda-feira (18), em Sooretama, na região Norte do Estado. Segundo familiares, Fátima Santana Queiroz foi vista pela última vez em frente à Câmara Municipal.
O padrasto da menina, José Nilso de Jesus, 31, contou que a família mora em uma fazenda, na zona rural da cidade. Uma colega disse que na segunda-feira a Fátima pegou o ônibus da escola dizendo que iria fugir de casa e foi para o Centro de Sooretama.
Ainda de acordo com o padrasto, a jovem namorava há cinco meses com a permissão da família. No entanto, a colega disse que ela não foi se encontrar com o namorado.
A colega disse que arranjou o contato de uma pessoa para Fátima conseguir fugir. Até agora não sabemos para onde ela foi e estamos preocupados, disse José.
A família pediu para quem tiver alguma informação sobre a adolescente, entrar em contato pelo número (27) 99642-3956.

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