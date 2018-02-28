Adolescente baiano desaparece em Cariacica e família pede ajuda

Ythalo Leall é baiano mas mora no ES há um ano Crédito: Arquivo Pessoal

O adolescente baiano Ythalo Leall, de 17 anos, que mora no Espírito Santo há aproximadamente um ano, desapareceu no último domingo (25), por volta das 18 horas, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Desde então a família não teve mais notícias dele.

A mãe do adolescente, a dona de casa Cleudineia dos Santos, que mora em Teixeira de Freitas, na Bahia, veio ao Estado para ajudar na busca pelo filho. Ela conta que Ythalo, inicialmente, veio para morar com o pai. Meses depois, ele começou se relacionar com uma mulher e foi morar com ela. E foi, segundo Cleudineia, a namorada quem deu a notícia do desaparecimento do garoto.

"Já tem uns cinco meses que ele vive junto com essa mulher. Em dezembro, ele foi para minha casa em Teixeira de Freitas passar férias. Ficou um mês. Em janeiro ele voltou para a casa dessa namorada. Mas no domingo ela ligou para minha mãe e disse que ele tinha sumido. Vim para conversar pessoalmente com ela e saber o que aconteceu. O pai dele já fez um boletim de ocorrência, mas a gente não tem notícia nenhuma", lamenta a mãe.