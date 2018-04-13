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A linda vista em decolagem da nova pista do Aeroporto de Vitória

Vídeo gravado por internauta em novo trajeto de aviões evidencias as belezas capixabas em novos ângulos

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 16:57
Com duas semanas de funcionamento, o novo Aeroporto de Vitória ainda é assunto, inclusive nas redes sociais. Desta vez o tema foi a vista proporcionada pela decolagem, que agora tem nova rota. Na filmagem do internauta do Gazeta Online, o analista Diego Xible, é possível ver o avião sobrevoando o mar da praia de Camburi, passando pelas Ilhas do Frade e do Boi e indo em direção à Terceira Ponte. 
O registro foi feito logo cedo, na manhã da última quinta-feira (12), em aeronave que tinha como destino o Aeroporto de Confins, em Minas Gerais. 
"É legal a gente valorizar as belezas capixabas e com o novo aeroporto ficou ainda mais bonita a vista lá de cima. Essa foi a primeira vez que usei o novo aeroporto e por isso decidi fazer o vídeo ali na hora mesmo", conta o internauta de 34 anos. 
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