A linda vista em decolagem da nova pista do Aeroporto de Vitória

Com duas semanas de funcionamento, o novo Aeroporto de Vitória ainda é assunto, inclusive nas redes sociais. Desta vez o tema foi a vista proporcionada pela decolagem, que agora tem nova rota. Na filmagem do internauta do Gazeta Online, o analista Diego Xible, é possível ver o avião sobrevoando o mar da praia de Camburi, passando pelas Ilhas do Frade e do Boi e indo em direção à Terceira Ponte.

O registro foi feito logo cedo, na manhã da última quinta-feira (12), em aeronave que tinha como destino o Aeroporto de Confins, em Minas Gerais.

"É legal a gente valorizar as belezas capixabas e com o novo aeroporto ficou ainda mais bonita a vista lá de cima. Essa foi a primeira vez que usei o novo aeroporto e por isso decidi fazer o vídeo ali na hora mesmo", conta o internauta de 34 anos.