A emocionante luta para resgatar tartaruga presa em rede no ES

O vídeo do resgate viralizou no Instagram nesta quinta-feira (4) Crédito: Reprodução | Instagram

Vitória é possível visualizar paisagens extraordinárias de tirar o fôlego. Muita gente já teve o prazer de ver tartarugas, arraias e até golfinhos dando show de simpatia nas águas capixabas. Mas como nem tudo são flores, há quem não saiba preservar as belezas naturais do Espírito Santo. É o que mostra o vídeo de uma instrutora de canoagem que viralizou no Instagram nesta quinta-feira (4): na cena, ela tenta resgatar tartarugas e uma arraia de uma rede de pesca próximo à Ilha das Galhetas, que fica a poucos metros da praia da Ilha do Boi. Na ilha deé possível visualizar paisagens extraordinárias de tirar o fôlego. Muita gente já teve o prazer de ver tartarugas, arraias e até golfinhos dando show de simpatia nas águas capixabas. Mas como nem tudo são flores, há quem não saiba preservar as belezas naturais do. É o que mostra o vídeo de uma instrutora de canoagem que viralizou no Instagram nesta quinta-feira (4): na cena, ela tenta resgatar tartarugas e uma arraia de uma rede de pesca próximo à Ilha das Galhetas, que fica a poucos metros da praia da

Bárbara Guimarães, de 27 anos, é professora de canoagem, um esporte que ela começou a praticar há quase 4 anos. "Fui pegar um sol lá na ilha quinta-feira (4) e me deparei com tartarugas presas em uma rede. Nem pensei e fui direto tentar resgatá-las e foi aí que começou a saga. Uma delas estava se debatendo muito. Fui tirá-la da rede e vi que a nadadeira estava presa", contou.

Projeto Tamar para pedir um canivete emprestado. Para tentar salvar o animal, ela contou que tentou arrancar as linhas com as mãos e acabou se cortando. "Começou a cortar meus dedos e aí eu tentei com o dente. Vi que, infelizmente, uma delas estava morta. Foi aí que tentei colocar a outra maior em cima da canoa, sem sucesso", detalhou. Quando Bárbara viu que não ia conseguir, ela teve a ideia de ir remando até o veleiro do coordenador dopara pedir um canivete emprestado.

"Fui até lá, peguei o canivete emprestado e o Joca, que é coordenador do projeto, veio atrás para me ajudar a recolher a rede. Voltei para onde estavam as tartarugas e cortei a rede com o canivete com medo de machucá-las. Consegui soltar a maior e comecei a tirar a rede daquela que aparentemente estava morta".

Arraia-chita [imagem ilustrativa] Crédito: Reprodução | Internet

A instrutora contou que o coordenador do Tamar explicou que a tartaruga poderia estar somente desmaiada. "Coloquei a tartaruga no bote dele, comecei a puxar a rede. Foi aí que vi uma arraia-chita se debatendo. Ela tinha vários cortes e estava sangrando muito", explicou.

Após recolher todo o material de pesca, Bárbara contou que o coordenador do projeto deu uma olhada nos olhos da tartaruga que estava desmaiada e constatou que ela realmente estava morta. "Depois disso tudo, deixei a tartaruga ferida com ele mesmo, que daria todo o cuidado devido para o animal", finalizou.

VEJA VÍDEO

Bárbara, que é instrutora no Clube CCP Extreme, disse que costuma fazer o percurso com alunos e que já vivenciou experiências parecidas anteriormente. "Já resgatei animais em rede de pesca outras vezes, infelizmente é algo comum. Uma vez vi uma tartaruga que não conseguia mergulhar porque, provavelmente, tinha engolido muito plástico", contou.

DENÚNCIA

Praia de Camburi, e eu estava com uma amiga, que também é aluna e advogada ambiental. Vimos gente fazendo arrasto com rede de pesca, o que é ilegal", disse. Sobre as experiências passadas no mar de Vitória, Bárbara informou que muitas vezes já passou por situações parecidas na ilha. "Uma vez eu estava perto da Ilha do Socó, em frente a, e eu estava com uma amiga, que também é aluna e advogada ambiental. Vimos gente fazendo arrasto com rede de pesca, o que é ilegal", disse.