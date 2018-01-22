É verdade que a prefeitura está instalando radares na orla de Camburi?

A instalação de 16 câmeras ao longo da Avenida Dante Michelini, em Vitória, nos últimos dias, gerou muitas dúvidas aos internautas do Gazeta Online. Muitos deles enviaram mensagens ao portal indagando se a estas câmeras estavam sendo embutidos radares de velocidade na via, já que uma mensagem via Whatsapp indicava que os aparelhos seriam medidores de velocidades e que multas seriam aplicadas aos infratores. Veja a mensagem que circula no WhatsApp:

Internautas do Gazeta Online ficaram na dúvida quanto à instalação de possíveis radares na orla de Camburi Crédito: Reprodução Whatsapp

"As câmeras são para fiscalizar o tráfego, com sinalização horizontal e vertical. Não são radares de velocidade. Nosso objetivo principal não é multar motoristas e sim deixar com que o trânsito tenha melhor fluidez. A implantação desses equipamentos na Dante Michelini é o primeiro teste para que, posteriormente, possa ser implementada a linha verde em diversos pontos da cidade. Escolhemos a Dante Micheline para o teste porque ali é um local em que não vemos muitos problemas com tráfego e seria um local apropriado para teste, justamente por isso", disse o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) , Tyago Hoffmann.

Segundo a Setran, a faixa exclusiva para o transporte coletivo está prevista para ser inaugurada entre a primeira e segunda semana de fevereiro deste ano. E os veículos que não estiverem autorizados a trafegar pela linha verde e mesmo assim trafegarem por lá em período demarcado - de 6h às 20h (segunda a sexta-feira) e de 6h às 14h nos sábados - serão multados no valor de R$ 195,23 além da perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O secretário explicou ainda que o motorista que precisar se deslocar para a faixa exclusiva para entrar nos bolsões de estacionamento da Praia de Camburi não sofrerá punição, devido à sinalização, como destaca Tyago Hoffmann.

"Quem for entrar nos bolsões de estacionamento poderá atingir a linha verde, que estará sinalizada com pontilhados brancos no chão. A sinalização será indicada na entrada e saída dos bolsões. Haverá ainda a faixa de acomodação, em que os pontilhados vão continuar por alguns metros para que o motorista tenha uma tolerância para sair da faixa exclusiva", complementa.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana reforçou ainda que antes de as mudanças serem feitas na via, haverá, ainda este mês, um trabalho de educação e conscientização de motoristas sobre a linha verde.

A faixa funcionará entre o Píer de Iemanjá e o cruzamento da Dante Michelini com a avenida Norte Sul (sentido Jardim Camburi). A extensão será de 3,8 quilômetros. A faixa exclusiva será a da direita, em função dos pontos de ônibus estarem nesse lado da pista. Nesse trecho, a via possui três faixas de rolamento, além das faixas de conversão à esquerda.