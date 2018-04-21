'Até dinheiro da comida usei pra procurá-la', diz pai de desaparecida

Helaine Moreira, de 13 anos, está desaparecida desde a terça-feira (17) Crédito: Arquivo Pessoal

foi vista pela última vez na terça-feira (17) na Praia de Itaoca, Itapemirim Walace Oliveira disse enfrentar dificuldades para continuar com as buscas pela filha. Helaine saiu de Itaoca, de ônibus, com destino Vila Velha onde supostamente iria encontrar um rapaz que ela conheceu na internet. A família, que mora no interior, já veio a Vitória procurá-la na capital, mas o pai comentou que não tem mais condições financeiras de ficar procurando pela filha. O pai da adolescente Helaine Oliveira  quena Praia de Itaoca, Itapemirim Walace Oliveira disse enfrentar dificuldades para continuar com as buscas pela filha. Helaine saiu de Itaoca, de ônibus, com destino Vila Velha onde supostamente iria encontrar um rapaz que ela conheceu na internet. A família, que mora no interior, já veio a Vitória procurá-la na capital, mas o pai comentou que não tem mais condições financeiras de ficar procurando pela filha.

"A gente já não sabe o que fazer mais. Eu peguei R$ 300 que a gente tinha para pagar as compras de casa e coloquei gasolina na moto para ir atrás da minha filha. Não a achamos em lugar nenhum e infelizmente a gente já não tem mais condição de ficar indo para Vitória. Já fizemos boletim de ocorrência", conta Walace.

Segundo o pai, foi recebida a informação de que a adolescente teria sido vista em Vila Velha, mas nada foi confirmado ainda.

"A Helaine foi encontrar esse rapaz que ela conheceu na internet. Ele não é namorado dela. Ela estava conversando com ele pelo Facebook, mas ninguém de nós da família tinha conhecimento disso, porque ela tinha nos bloqueado dessa página dela, então nós não tínhamos noção que ela tinha este perfil. Ela tem celular, mas nem tem chip. Ela conversava com ele escondido de todos nós", comenta Walace, que faz um apelo.

"Peço muito que nos ajudem a encontrar minha filha. Nós estamos sem saber o que fazer. Desesperados. Está sendo muito difícil. Ela saiu sem documento, sem dinheiro. Só quero minha filha de volta", desabafa.

O CASO

Desde a última terça-feira (17), a família da estudante Helaine de Oliveira busca notícias do paradeiro da adolescente. Na ocasião, ela saiu da casa onde mora na Praia de Itaoca, Itapemirim, para andar de cavalo e não voltou mais. Quando os pais deram conta do sumiço e começaram procurar pela jovem no bairro, eles encontraram uma mulher que disse ter comprado o celular da menina porque ela havia afirmado que precisava do dinheiro para ir para Vila Velha encontrar o namorado.

A família, então, informou à polícia o acontecido, que montou um cerco para tentar encontrá-la em algum ônibus que seguia rumo à capital. Helaine pegou um coletivo em Itaoca e desembarcou em Piúma, pois segundo o motorista desta linha a adolescente não tinha dinheiro para pagar a passagem até Vitória. No entanto, este mesmo motorista, disse tê-la visto já durante a noite de terça-feira na rodoviária da capital, como relata a mãe da adolescente, Ana Paula Oliveira.

"A menina que comprou o celular da minha filha disse que ela havia dito que precisava do dinheiro para encontrar o namorado em Vila Velha. Mas a gente não conhece esse rapaz. Ela saiu de casa só com a roupa do corpo, sem dinheiro. Estamos muito preocupados. Já fomos em Vitória, distribuímos cartazes pela cidade, fizemos boletim de ocorrência e ainda não temos respostas de onde ela possa estar", disse a mãe.

Neste tempo, os familiares tiveram duas informações desencontradas sobre a menina. Uma de que ela estaria indo para Belo Horizonte com este rapaz e outra que ela havia sido vista em Terra Vermelha, Vila Vela. No entanto, as pistas não foram confirmadas.