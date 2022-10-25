Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem conexão

WhatsApp apresenta instabilidade no Brasil e em vários países

O site DownDetector, que monitora e reporta problemas de diversos serviços da internet, aponta a inconsistência no serviço em várias partes do país, incluindo o Espírito Santo

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 06:13

Publicado em 

25 out 2022 às 06:13
Celular com aplicativo WhatsApp
WhatsApp apresenta instabilidade nesta terça-feira (25) Crédito: Pixabay
O WhatsApp amanheceu nesta terça-feira (25) com instabilidade no Brasil e em outros países. O site DownDetector, que monitora e reporta problemas de diversos serviços da internet, aponta a inconsistência no serviço em várias partes do país, incluindo o Espírito Santo.
Usuários relatam que o aplicativo de mensagens está fora do ar. Quem tenta mandar um texto fica com o sinal de um relógio, indicando que a mensagem não foi enviada. A conexão com o WhatsApp Web também apresenta dificuldades.
Site DownDetect aponta no mapa os locais que reportaram erro no WhatsApp
Site DownDetect aponta no mapa os locais que reportaram erro no WhatsApp Crédito: Reprodução/DownDetector
Ainda de acordo com o DownDetector, o período em que mais houve reclamações foi por volta das 4h.
A empresa que controla o WhatsApp, Meta (também dona do Facebook) confirmou a falha e indicou que estava trabalhando para restaurar o serviço “o mais rapidamente possível”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados