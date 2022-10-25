WhatsApp apresenta instabilidade no Brasil e em vários países

O WhatsApp amanheceu nesta terça-feira (25) com instabilidade no Brasil e em outros países. O site DownDetector, que monitora e reporta problemas de diversos serviços da internet, aponta a inconsistência no serviço em várias partes do país, incluindo o Espírito Santo.
Usuários relatam que o aplicativo de mensagens está fora do ar. Quem tenta mandar um texto fica com o sinal de um relógio, indicando que a mensagem não foi enviada. A conexão com o WhatsApp Web também apresenta dificuldades.
Ainda de acordo com o DownDetector, o período em que mais houve reclamações foi por volta das 4h.
A empresa que controla o WhatsApp, Meta (também dona do Facebook) confirmou a falha e indicou que estava trabalhando para restaurar o serviço “o mais rapidamente possível”.