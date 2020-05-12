Vizinhos de apartamento que pegou fogo continuam fora de casa em Vila Velha

Os vizinhos do apartamento que pegou fogo na manhã desta segunda-feira (11), em Itapuã, Vila Velha, ainda não retornaram às residências. De acordo com a Defesa Civil do município, é aguardado um laudo estrutural do prédio para que seja possível liberar o último andar para os moradores, local que foi foco do incêndio. Segundo o síndico do condomínio, Reuber Rodrigo da Silva, mesmo os que moram nos dois primeiros andares, que já tiveram retorno gradativamente autorizado, não quiseram voltar para casa até o momento, devido ao cheiro forte de fumaça.
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, informou que a Defesa civil aguarda o laudo estrutural do prédio, a ser elaborado por um profissional especializado nesta quarta-feira (13), já contratado pelo condomínio. O retorno gradual dos moradores dos primeiros andares, foi autorizado após uma avaliação elétrica e hidráulica dos apartamentos, além da limpeza do local para segurança das pessoas.
De acordo com o síndico, foram levantadas diversas hipóteses para a ocorrência do incêndio no último andar do prédio, inclusive a possibilidade de ter sido desencadeado por um carregador de celular ou por uma manta elétrica. "Não sabemos ao certo o motivo. Mas já fizemos a limpeza dos primeiros andares e da garagem, que já estão em condições de habitação, nem se percebe que houve algo lá em cima. O importante é que as vidas foram preservadas, então ficamos tranquilos quanto a isso, foi um acidente e isso acontece. Serve de alerta também para cuidados", refletiu.
A respeito do estado de saúde das moradoras do imóvel que pegou fogo, Reuber afirmou que permanece em contato com uma sobrinha delas. "Elas permanecem internadas, para desintoxicação da fumaça, mas aparentemente estão estáveis e aguardam liberação", acrescentou.
O INCÊNDIO
Um incêndio foi registrado dentro de um apartamento, em Itapuã, Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, que assustou vizinhos e motoristas que passavam próximo ao local.
Parte da rua foi isolada e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu com gravidade. O incêndio ocorreu em um apartamento no último andar de um prédio pequeno, com três andares. Um pintor que trabalhava próximo do local e três garis do município ajudaram a socorrer as duas moradoras (mãe e filha) e os dois cachorrinhos delas.
A Defesa Civil Municipal de Vila Velha foi acionada por haver rachadura no imóvel, assim como a perícia de incêndio. O laudo pericial já foi realizado e tem prazo mínimo de 30 dias para conclusão. Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta