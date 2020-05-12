Vizinhos de apartamento que pegou fogo continuam fora de casa em Vila Velha

De acordo com o síndico, foram levantadas diversas hipóteses para a ocorrência do incêndio no último andar do prédio, inclusive a possibilidade de ter sido desencadeado por um carregador de celular ou por uma manta elétrica. "Não sabemos ao certo o motivo. Mas já fizemos a limpeza dos primeiros andares e da garagem, que já estão em condições de habitação, nem se percebe que houve algo lá em cima. O importante é que as vidas foram preservadas, então ficamos tranquilos quanto a isso, foi um acidente e isso acontece. Serve de alerta também para cuidados", refletiu.