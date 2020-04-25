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Saúde

Vitória reabre agendamento on-line para vacina contra a gripe

A marcação para 10 mil novas vagas já pode ser feita, a partir da manhã deste sábado (25), pelo site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 08:23

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 08:23

Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória
Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória
Vitória reabre agendamento on-line para vacina contra a gripe
O município de Vitória reabriu neste sábado (25) o agendamento on-line para imunização na Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, com 10 mil novas vagas. O agendamento pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online.
Segundo a prefeitura da Capital, após a marcação de data e horário, a imunização é realizada nas escolas da rede municipal de ensino apenas no período da manhã. À tarde, a vacinação de rotina acontece nas unidades de saúde.
A campanha está em sua segunda etapa, imunizando idosos, profissionais da saúde, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, policiais civis e militares, bombeiros, membros das Forças Armadas na ativa, portadores de doenças crônicas, profissionais de transporte coletivo e trabalhadores portuários.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que, até a sexta-feira (24), imunizou 64,5 mil pessoas, correspondendo a 55,45% do público-alvo da ação na Capital. A previsão da Secretaria é imunizar 124,7 mil pessoas até 22 de maio, data do fim da campanha. 

COMO AGENDAR?

No site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online, o cidadão deve clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza". A prefeitura orienta que, caso o munícipe não encontre mais vaga em seu bairro, pode buscar a oferta na região vizinha.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

  • US Andorinhas  EMEF Izaura Marques da Silva
  •  US Alagoano  CMEI Sinclair Phillips
  • US Centro  CMEI Ernestina Pessoa
  • US São Pedro V  CMEI Zilmar Alves Mello
  • US da Penha  EMEF Zilda Andrade
  • US do Quadro  CMEI Odila Simões
  • US Praia do Suá  EMEF Aristóbulo Barbosa Leão
  • US Forte São João  CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador
  • US Grande Vitória  CMEI Eldina Maria Soares Braga
  • US Consolação  CMEI Carlos Alberto M. de Souza
  • US Ilha de Santa Maria  EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima
  • US Ilha do Príncipe  EMEF Moacyr Avidos
  • US Itararé  EMEF Ceciliano Abel de Almeida
  • US Jabour  EMEF Adão Benezath
  • US Jardim Camburi  EMEF Elzira Vivácqua dos Santos
  • US Jardim da Penha  EMEF Alvaro de Castro Mattos
  • US Jesus de Nazareth  EMEF Edna de Mattos S Gaudio
  • US Maria Ortiz  CMEI Rinaldo Ridolfi
  • US Maruípe  EMEF Suzete Cuendet
  • US República  CMEI Marlene Orlande Simonetti
  • US Resistência  CMEI Anisio Spindula Teixeira
  • US Santa Luiza  CMEI Zélia Viana de Aguiar
  • US Santa Martha  EMEF Marieta Escobar
  • US Santo Antônio  CMEI Darcy Vargas
  • US Santo André  EMEF Tancredo de Almeida Neves
  • US Ilha das Caieiras  EMEF Francisco Lacerda de Aguiar
  • US São Cristovão  EMEF Professora Eunice P Silveira
  • US Fonte Grande  CMEI Menino Jesus

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