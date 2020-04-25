Vitória reabre agendamento on-line para vacina contra a gripe
O município de Vitória reabriu neste sábado (25) o agendamento on-line para imunização na Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, com 10 mil novas vagas. O agendamento pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online.
Segundo a prefeitura da Capital, após a marcação de data e horário, a imunização é realizada nas escolas da rede municipal de ensino apenas no período da manhã. À tarde, a vacinação de rotina acontece nas unidades de saúde.
A campanha está em sua segunda etapa, imunizando idosos, profissionais da saúde, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, policiais civis e militares, bombeiros, membros das Forças Armadas na ativa, portadores de doenças crônicas, profissionais de transporte coletivo e trabalhadores portuários.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que, até a sexta-feira (24), imunizou 64,5 mil pessoas, correspondendo a 55,45% do público-alvo da ação na Capital. A previsão da Secretaria é imunizar 124,7 mil pessoas até 22 de maio, data do fim da campanha.
COMO AGENDAR?
No site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online, o cidadão deve clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza". A prefeitura orienta que, caso o munícipe não encontre mais vaga em seu bairro, pode buscar a oferta na região vizinha.
LOCAIS DE VACINAÇÃO
- US Andorinhas EMEF Izaura Marques da Silva
- US Alagoano CMEI Sinclair Phillips
- US Centro CMEI Ernestina Pessoa
- US São Pedro V CMEI Zilmar Alves Mello
- US da Penha EMEF Zilda Andrade
- US do Quadro CMEI Odila Simões
- US Praia do Suá EMEF Aristóbulo Barbosa Leão
- US Forte São João CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador
- US Grande Vitória CMEI Eldina Maria Soares Braga
- US Consolação CMEI Carlos Alberto M. de Souza
- US Ilha de Santa Maria EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima
- US Ilha do Príncipe EMEF Moacyr Avidos
- US Itararé EMEF Ceciliano Abel de Almeida
- US Jabour EMEF Adão Benezath
- US Jardim Camburi EMEF Elzira Vivácqua dos Santos
- US Jardim da Penha EMEF Alvaro de Castro Mattos
- US Jesus de Nazareth EMEF Edna de Mattos S Gaudio
- US Maria Ortiz CMEI Rinaldo Ridolfi
- US Maruípe EMEF Suzete Cuendet
- US República CMEI Marlene Orlande Simonetti
- US Resistência CMEI Anisio Spindula Teixeira
- US Santa Luiza CMEI Zélia Viana de Aguiar
- US Santa Martha EMEF Marieta Escobar
- US Santo Antônio CMEI Darcy Vargas
- US Santo André EMEF Tancredo de Almeida Neves
- US Ilha das Caieiras EMEF Francisco Lacerda de Aguiar
- US São Cristovão EMEF Professora Eunice P Silveira
- US Fonte Grande CMEI Menino Jesus