Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Vitória reabre agendamento on-line para vacina contra a gripe

O município de Vitória reabriu neste sábado (25) o agendamento on-line para imunização na Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, com 10 mil novas vagas. O agendamento pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online.

Segundo a prefeitura da Capital, após a marcação de data e horário, a imunização é realizada nas escolas da rede municipal de ensino apenas no período da manhã. À tarde, a vacinação de rotina acontece nas unidades de saúde.

A campanha está em sua segunda etapa, imunizando idosos, profissionais da saúde, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, policiais civis e militares, bombeiros, membros das Forças Armadas na ativa, portadores de doenças crônicas, profissionais de transporte coletivo e trabalhadores portuários.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que, até a sexta-feira (24), imunizou 64,5 mil pessoas, correspondendo a 55,45% do público-alvo da ação na Capital. A previsão da Secretaria é imunizar 124,7 mil pessoas até 22 de maio, data do fim da campanha.

COMO AGENDAR?

No site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online, o cidadão deve clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza". A prefeitura orienta que, caso o munícipe não encontre mais vaga em seu bairro, pode buscar a oferta na região vizinha.

LOCAIS DE VACINAÇÃO