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Agendamento às 14h

Vitória abre 2.400 vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta quinta (17)

A vacinação será realizada nesta sexta-feira (18). Poderão agendar pessoas com 45 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior

Publicado em 

17 jun 2021 às 13:03

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:03

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Agendamento será nesta quinta-feira (17) a partir das 14h Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, a partir das 14 horas desta quinta-feira (17), novo agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 45 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior.
Serão disponibilizadas 2.400 vagas. A marcação pode ser feita no site da PMV, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.

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A vacinação será realizada nesta sexta-feira (18), nos seguintes locais:
  • Maanaim Vitória: serão vacinados trabalhadores da educação e pessoas com 45 anos ou mais
  • Ginásio da Faculdade Salesiano: pessoas com 45 anos ou mais
  • Igreja Batista de Jardim da Penha: gestantes, puérperas e pessoas com 45 anos ou mais.

DOCUMENTOS

No momento da vacinação, segundo a resolução da CIB/Estado n° 88/2021, os trabalhadores da educação devem apresentar documento pessoal de identificação com foto e declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador, ou contracheque.
Com informações da Prefeitura de Vitória

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