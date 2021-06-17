Vitória abre 2.400 vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta quinta (17)

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, a partir das 14 horas desta quinta-feira (17), novo agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 45 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior.