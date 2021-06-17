Vitória abre 2.400 vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta quinta (17)

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, a partir das 14 horas desta quinta-feira (17), novo agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 45 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior.
Serão disponibilizadas 2.400 vagas. A marcação pode ser feita no site da PMV, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nesta sexta-feira (18), nos seguintes locais:
- Maanaim Vitória: serão vacinados trabalhadores da educação e pessoas com 45 anos ou mais
- Ginásio da Faculdade Salesiano: pessoas com 45 anos ou mais
- Igreja Batista de Jardim da Penha: gestantes, puérperas e pessoas com 45 anos ou mais.
DOCUMENTOS
No momento da vacinação, segundo a resolução da CIB/Estado n° 88/2021, os trabalhadores da educação devem apresentar documento pessoal de identificação com foto e declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador, ou contracheque.
Com informações da Prefeitura de Vitória