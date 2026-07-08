Viralizou: Atleta finge ser zelador e faz pegadinha em academias do ES

Quem frequenta as academias de Vitória já pode ter se deparado com ele: um zelador uniformizado, aparentemente sem experiência em treinamentos e que só faz limpeza. Apesar do disfarce bem convincente, na verdade, Samuel Victor Botasso de Almeida é um atleta especializado em levantamento de peso, que se passa pelo personagem para fazer vídeos de pegadinha no Estado.

O jovem de 21 anos, que é morador da Capital, flagra a reação das pessoas e posta no Tiktok, onde já conquistou mais de meio milhão de seguidores. Os vídeos registram, até o momento, cerca de 30 milhões de visualizações. Ele é adepto do powerlift, um esporte que busca aumentar a força do praticante.

"Tem um influencer gringo que faz isso e as pessoas começaram a me mandar vídeos dele, pedindo para reproduzir aqui no Brasil. Comecei a gravar há mais ou menos uma semana e meia. Eu já tinha um engajamento bacana nas redes sociais, com vídeos de força, mas depois disso alavancou muito", explicou.

Nas imagens, é possível ver que o atleta abusa do bom humor na hora das gravações. Em vários momentos, ele finge não saber utilizar os equipamentos, ou até mesmo varre para que ninguém desconfie. Como resultado, os "marombeiros'' fazem diferentes caras e bocas, surpresos com a situação.



Samuel de Almeida afirma que conta com a ajuda de amigos, normalmente proprietários e professores de academias, para realizar as pegadinhas. Ao menos cinco estabelecimentos já foram "vítimas" do atleta, que busca enganar sobretudo homens fortes, já com o hábito de praticar musculação.

"Sempre pergunto aos professores se é 'de boa' gravar, qual o melhor horário, qual homem que pega bastante peso e que horas ele treina para eu estar lá", conta, entre risos. "A maioria fala que já desconfiava, que parecia armado e que eu não parecia 'fraquinho'. A roupa até camufla, mas outras coisas entregam", afirmou o atleta, que tem dois metros de altura.

"Quando acaba o vídeo, eu deixo gravando mais um pouco, para ver o que eles irão fazer. Alguns tentam pegar o peso da mesma forma, outros ficam com uma cara espantada. Teve um vídeo que eu não aguentei e ri antes. Tive que contar logo. Mas na maioria das vezes eu gravo as reações, volto e falo que é uma brincadeira. Também peço a autorização das imagens" Samuel Victor Botasso Almeida - Atleta e influenciador digital

Reação dos "marombeiros" após Samuel demonstrar habilidades no peso e na barra Crédito: Reprodução | TikTok

De acordo com o atleta, a repercussão tem sido bem positiva nas redes sociais, assim como entre as pessoas que caem na pegadinha. "Eles levam 'na boa'. Ficam surpresos, não imaginam que eu tenho essa força. E o número de seguidores só cresceu", disse.

Como tudo começou

Praticante de academia há mais de quatro anos, o influenciador digital começou a se dedicar aos exercícios de força no final de 2022. Ele foi incentivado pelo treinador Davi Cardoso, que viu potencial no jovem e fez uma monitoria no esporte. Atualmente, Samuel conta que consegue levantar pesos de até 270 quilos.

"Na infância, eu sempre assistia um programa chamado 'O Homem Mais Forte do Mundo', e aquilo me inspirava. Em outro programa, eles levantavam carros e tudo mais. Assim que eu consegui força para também fazer isso, foi muito legal. Gera tanto um retorno profissional, quanto financeiro, pois agora estou trabalhando com isso" Samuel Victor Botasso Almeida - Atleta e influenciador digital

Um dos vídeos mais recentes do atleta, postado na última quarta-feira (05), mostra ele levantando um carro dentro de um estacionamento em Maruípe, também na Capital.

"Eu já tinha um potencial, mas dava para perceber que não explorava muito bem. Sempre que eu pegava bastante peso, tendo um físico normal, nada absurdo, o pessoal assustava. O meu treinador me achou na internet, viu um video e me patrocinou. Na época eu não tinha condições de ter uma monitoria", destacou.