Vila Velha diz que parte dos novos quiosques será entregue ainda em dezembro

Quiosques da orla de Vila Velha: Prefeitura promete entregar unidades ainda em 2020 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Dos 13 quiosques licenciados que estão em construção na orla de Vila Velha , seis serão entregues ainda neste mês de dezembro, segundo a prefeitura. A promessa é de que o primeiro quiosque seja inaugurado no próximo dia 20.

"Está de segunda a segunda, sem cessar (a obra). O pessoal está animado, vamos entregar isso aqui até o dia 20", afirmou a o pedreiro José Carlos da Silva, que trabalha na obra, à reportagem da TV Gazeta.

A Prefeitura de Vila Velha afirma que fiscaliza as obras, mas que a construção e entrega dos quiosques  contratados através de licitação  são de responsabilidade dos concessionários.

"De acordo com os responsáveis pelas obras, dos 13 quiosques licenciados 6 vão inaugurar ainda em dezembro, sendo a previsão do primeiro pra o dia 20/12 e todos os demais ainda nesse verão", informou a prefeitura por nota.

DEMOLIÇÃO COMEÇOU EM NOVEMBRO DE 2019

A demolição dos antigos quiosques começou no início de novembro do ano passado . Eram 46 unidades que iam da Praia de Itapuã até Itaparica. O espaço da orla ficou liberado para construção de 20 novos quiosques que deveriam ser entregues em agosto desse ano, prazo que não foi cumprido, segundo a prefeitura, por causa da pandemia.

Parte dos quiosques está longe de ficar pronta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

NEM TODOS OS QUIOSQUES ESTÃO COM ESTRUTURA PRONTA

Alguns quiosques já estão com a estrutura pronta, falta só o acabamento. Mas outros ainda estão na base, longe de ficarem prontos. Quem passa pelo local, duvida que a obra fique pronta até o final do mês.

"Não tem nenhuma base, acho difícil ficar pronto. Você vir à praia e não ter um lugar para tomar uma cerveja, um refrigerante e ter que ficar a mercê é muito ruim", opinou o autônomo Thiago Fernandes.

PREFEITURA ESTENDEU PRAZO ATÉ FEVEREIRO

Por conta da pandemia de coronavírus, a prefeitura estendeu o prazo para a entrega dos quiosques para fevereiro de 2021. Ainda assim, a promessa é de tudo seja entregue antes dessa data.

"O prazo contratual para a entrega da edificação dos quiosques foi prorrogado pela Prefeitura, até fevereiro de 2021 diante o estado de pandemia. Segundo os concessionários muitas intercorrências impediram a regular execução dos serviços, tais como férias coletivas de fornecedores, aumento dos preços do material de construção civil, limitações de horário de trabalho nos canteiros de obras, entre outros", diz a nota da prefeitura.

Mesmo com o aditivo de prazo a maioria dos quiosques será entregue antes de fevereiro de 2021.