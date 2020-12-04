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Nova promessa

Vila Velha diz que parte dos novos quiosques será entregue ainda em dezembro

Das 13 estruturas licenciadas que estão em construção na orla de Vila Velha, seis serão entregues ainda neste mês de dezembro, segundo a prefeitura. A promessa é de que o primeiro quiosque seja inaugurado no próximo dia 20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 15:30

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 15:30

Quiosques da orla de Vila Velha: Prefeitura promete entregar unidades ainda em 2020
Quiosques da orla de Vila Velha: Prefeitura promete entregar unidades ainda em 2020 Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Dos 13 quiosques licenciados que estão em construção na orla de Vila Velha, seis serão entregues ainda neste mês de dezembro, segundo a prefeitura. A promessa é de que o primeiro quiosque seja inaugurado no próximo dia 20.
"Está de segunda a segunda, sem cessar (a obra). O pessoal está animado, vamos entregar isso aqui até o dia 20", afirmou a o pedreiro José Carlos da Silva, que trabalha na obra, à reportagem da TV Gazeta.
A Prefeitura de Vila Velha afirma que fiscaliza as obras, mas que a construção e entrega dos quiosques  contratados através de licitação  são de responsabilidade dos concessionários.
"De acordo com os responsáveis pelas obras, dos 13 quiosques licenciados 6 vão inaugurar ainda em dezembro, sendo a previsão do primeiro pra o dia 20/12 e todos os demais ainda nesse verão", informou a prefeitura por nota.

DEMOLIÇÃO COMEÇOU EM NOVEMBRO DE 2019

A demolição dos antigos quiosques começou no início de novembro do ano passado. Eram 46 unidades que iam da Praia de Itapuã até Itaparica. O espaço da orla ficou liberado para construção de 20 novos quiosques que deveriam ser entregues em agosto desse ano, prazo que não foi cumprido, segundo a prefeitura, por causa da pandemia.
Quiosques da orla de Vila Velha: Prefeitura promete entregar unidades ainda em 2020
Parte dos quiosques está longe de ficar pronta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

NEM TODOS OS QUIOSQUES ESTÃO COM ESTRUTURA PRONTA

Alguns quiosques já estão com a estrutura pronta, falta só o acabamento. Mas outros ainda estão na base, longe de ficarem prontos. Quem passa pelo local, duvida que a obra fique pronta até o final do mês.
"Não tem nenhuma base, acho difícil ficar pronto. Você vir à praia e não ter um lugar para tomar uma cerveja, um refrigerante e ter que ficar a mercê é muito ruim", opinou o autônomo Thiago Fernandes.

PREFEITURA ESTENDEU PRAZO ATÉ FEVEREIRO

Por conta da pandemia de coronavírus, a prefeitura estendeu o prazo para a entrega dos quiosques para fevereiro de 2021. Ainda assim, a promessa é de tudo seja entregue antes dessa data.
"O prazo contratual para a entrega da edificação dos quiosques foi prorrogado pela Prefeitura, até fevereiro de 2021 diante o estado de pandemia. Segundo os concessionários muitas intercorrências impediram a regular execução dos serviços, tais como férias coletivas de fornecedores, aumento dos preços do material de construção civil, limitações de horário de trabalho nos canteiros de obras, entre outros", diz a nota da prefeitura.
Mesmo com o aditivo de prazo a maioria dos quiosques será entregue antes de fevereiro de 2021.
Com informações da TV Gazeta

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