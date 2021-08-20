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Influenza

Vila Velha abre mais de nove mil vagas da vacina contra a gripe

O agendamento da vacina começou às 9h desta sexta-feira (20). O processo de vacinação será destinado a diferentes públicos

Publicado em 

20 ago 2021 às 09:45

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 09:45

Vacinação
Vila Velha disponibiliza mais de nove mil vagas da vacina contra a gripe Influenza Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Prefeitura de Vila Velha disponibiliza, desde as 9h desta sexta-feira (20), mais de 9.760 vagas para a vacinação contra o vírus da Influenza. O processo é destinado a diferentes públicos.
As vacinas serão aplicadas a partir de sábado (21), na Multivix, e durante a próxima semana nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Ponta da Fruta, Jardim Marilândia, Araçás, Ulisses Guimarães, Santa Rita, São Torquato, Coqueiral, Vale Encantando, Terra Vermelha, Vila Nova e Paul, no Biopráticas da UVV e na Amorabarra.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da Prefeitura de Vila Velha, selecionar a categoria desejada e marcar o local e o horário da aplicação da vacina.

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