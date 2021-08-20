Vila Velha abre mais de nove mil vagas da vacina contra a gripe

Vila Velha disponibiliza mais de nove mil vagas da vacina contra a gripe Influenza

As vacinas serão aplicadas a partir de sábado (21), na Multivix, e durante a próxima semana nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Ponta da Fruta, Jardim Marilândia, Araçás, Ulisses Guimarães, Santa Rita, São Torquato, Coqueiral, Vale Encantando, Terra Vermelha, Vila Nova e Paul, no Biopráticas da UVV e na Amorabarra.