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Pandemia no ES

Vila Valério confirma o primeiro caso de coronavírus

De acordo com a Secretaria de Saúde, o caso pode ser de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a fonte da contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 21:58

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 21:58

Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo
Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Vila Valério
O município de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, registrou o seu primeiro paciente contaminado pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura, nesta segunda-feira (20). O caso consta também no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com a Secretaria de Saúde de Vila Valério, o caso pode ser de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a fonte da contaminação. A pasta informou também que o paciente foi submetido aos exames na manhã da última sexta-feira (17).

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Ainda segundo a prefeitura, o paciente encontra-se isolado e com quadro estável. Ele está sendo monitorado por equipes de saúde. Esse monitoramento também está sendo feito em pessoas que tiveram contato com o infectado.
O painel da Sesa informa que o primeiro caso confirmado em Vila Valério, é de um jovem, entre 20 e 29 anos, do sexo masculino, morador do bairro Araribóia. Ele não apresenta comorbidades.

PREFEITURA PEDE CALMA E CUIDADOS PARA A POPULAÇÃO 

Em nota, divulgada através da redes sociais, a Prefeitura de Vila Valério pediu que depois do primeiro caso confirmado, a população mantenha a calma e siga as orientações sanitárias.
É necessário que cada um faça sua parte. Pedimos que todos mantenham a calma e sigam as orientações e medidas sanitárias a fim de diminuir a cadeia de transmissão do vírus. Evitem aglomerações, saiam de casa somente quando necessário, usem máscara, façam a higienização adequada das mãos, escreveu a prefeitura.

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