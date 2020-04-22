Vila Valério confirma o primeiro caso de coronavírus

Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Vila Valério

De acordo com a Secretaria de Saúde de Vila Valério, o caso pode ser de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a fonte da contaminação. A pasta informou também que o paciente foi submetido aos exames na manhã da última sexta-feira (17).

Ainda segundo a prefeitura, o paciente encontra-se isolado e com quadro estável. Ele está sendo monitorado por equipes de saúde. Esse monitoramento também está sendo feito em pessoas que tiveram contato com o infectado.

O painel da Sesa informa que o primeiro caso confirmado em Vila Valério, é de um jovem, entre 20 e 29 anos, do sexo masculino, morador do bairro Araribóia. Ele não apresenta comorbidades.

PREFEITURA PEDE CALMA E CUIDADOS PARA A POPULAÇÃO

Em nota, divulgada através da redes sociais, a Prefeitura de Vila Valério pediu que depois do primeiro caso confirmado, a população mantenha a calma e siga as orientações sanitárias.