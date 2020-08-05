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Pandemia no ES

Vila Pavão confirma primeira morte por coronavírus

Segundo a prefeitura, a vítima é um idoso de 73 anos; ele estava internado em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:38

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:38

22/03/20 - Vila Pavão - Prefeitura de Vila Pavão decide conceder férias para servidores municipais
Vila Pavão confirma primeira morte por coronavírus Crédito: Prefeitura de Vila Pavão/Divulgação
O município de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, nesta quarta-feira (5), o primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus. Segundo a Prefeitura, a vítima é um idoso de 73 anos. A cidade era uma das únicas do Estado que ainda não tinha registrado mortes pela doença.
Em nota, publicadas nas redes sociais, o Executivo informou que o paciente morava no bairro Nova Munique. Ele estava internado na UTI de um hospital em São Mateus, onde faleceu.
Na publicação, o Executivo ainda lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares do idoso. 

CORONAVÍRUS EM VILA PAVÃO 

De acordo com o boletim epidemiológico, publicado nesta terça-feira (4) pela Prefeitura de Vila Pavão, o município contabiliza 49 paciente diagnosticados com o novo coronavírus. Desses, 43 já são considerados curados da doença. Segundo o Mapa de Risco Covid-19, elaborado pelo Governo do Estado, Vila Pavão apresenta risco baixo de contaminação pelo novo coronavírus.

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