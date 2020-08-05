Vila Pavão confirma primeira morte por coronavírus

Em nota, publicadas nas redes sociais, o Executivo informou que o paciente morava no bairro Nova Munique. Ele estava internado na UTI de um hospital em São Mateus, onde faleceu.

De acordo com o boletim epidemiológico, publicado nesta terça-feira (4) pela Prefeitura de Vila Pavão, o município contabiliza 49 paciente diagnosticados com o novo coronavírus. Desses, 43 já são considerados curados da doença. Segundo o Mapa de Risco Covid-19, elaborado pelo Governo do Estado, Vila Pavão apresenta risco baixo de contaminação pelo novo coronavírus.