Vídeo mostra jovens de bicicleta se arriscando em rodovia do ES

Três jovens foram flagrados na tarde desta quinta-feira (12), por volta das 17h, na ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, "pegando uma carona" em um caminhão de forma irregular. O veículo transportava chapas de granito.
Segundo o internauta que registrou e enviou o vídeo, os jovens estavam de bicicleta, próximo ao Mirante Alto Formoso e se seguraram na carroceria de um caminhão para seguir na pista. "Que perigo! Três jovens em risco", disse Milca Lea.
De acordo com a Polícia Militar, não há penalidade prevista para a pessoa que está segurando no caminhão, mas o Código de Trânsito Brasileiro diz que conduzir pessoas, animais ou cargas na parte externa do veículo é infração grave e a multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A Polícia ressaltou que realiza fiscalização na via citada diuturnamente e informou que, em situações como essas, casos de flagrante, o 190 deve ser acionado e a denúncia realizada, para que possa ser checada.