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Susto na madrugada

Ventania derruba portão de vidro de prédio na Praia da Costa

Rajadas de vento derrubaram e estilhaçaram a porta de vidro do edifício Moinho dos Ventos e moradores acordaram assustados com o barulho. Ninguém se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 12:11

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:11

Praia da Costa
A porta de vidro do Edifício Moinho dos Ventos foi deslocada pelo vento nesta madrugada Crédito: Maria de Lourdes Santos/Internauta
Uma forte rajada de vento assustou os moradores do edifício Moinho dos Ventos, localizado na Avenida Antônio Gil veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (31). A ventania noturna foi tão intensa que deslocou a porta de vidro do prédio, que acabou estilhaçada. Ninguém se feriu.

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Moradora do condomínio há cerca de cinco anos, a cabeleireira Maria de Lourdes Santos, de 52 anos, contou que a noite foi de medo com as intensas rajadas e ela pouco dormiu por conta da intensidade do vento.
"Foi uma coisa impressionante. Nunca tinha sentido ventos tão forte como nesta noite e me assustei. Eu já estava acordada quando a porta de vidro do prédio caiu. Fez um barulho muito alto, até pensei que estava passando o tal do ciclone bomba que passou pelo Sul do país esses dias", contou a moradora, que mora com a cunhada e também com a filha em um dos apartamentos do local.
Apesar do susto, não houve feridos no incidente e logo nas primeiras horas da manhã, a equipe responsável pela limpeza do prédio recolheu os estilhaços e um tapume de madeira foi colocado provisoriamente no local até que uma nova seja providenciada.

ALERTAS

O Espírito Santo, inclusive, está sob a vigência de um alerta da Marinha do Brasil para ventos fortes e que podem chegar até 75 km/h até este sábado, dia 1° de agosto.
Desde o fim da tarde desta quinta-feira (30), muitas regiões do Estado vem sofrendo com chuvas fortes e que já causaram prejuízos e alagamentos. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esse panorama climático se mantém nesta sexta-feira e também adentrará no final de semana do capixaba. 

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