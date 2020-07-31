Ventania derruba portão de vidro de prédio na Praia da Costa

A porta de vidro do Edifício Moinho dos Ventos foi deslocada pelo vento nesta madrugada Crédito: Maria de Lourdes Santos/Internauta

Uma forte rajada de vento assustou os moradores do edifício Moinho dos Ventos, localizado na Avenida Antônio Gil veloso, na Praia da Costa , em Vila Velha , na madrugada desta sexta-feira (31). A ventania noturna foi tão intensa que deslocou a porta de vidro do prédio, que acabou estilhaçada. Ninguém se feriu.

Moradora do condomínio há cerca de cinco anos, a cabeleireira Maria de Lourdes Santos, de 52 anos, contou que a noite foi de medo com as intensas rajadas e ela pouco dormiu por conta da intensidade do vento.

"Foi uma coisa impressionante. Nunca tinha sentido ventos tão forte como nesta noite e me assustei. Eu já estava acordada quando a porta de vidro do prédio caiu. Fez um barulho muito alto, até pensei que estava passando o tal do ciclone bomba que passou pelo Sul do país esses dias", contou a moradora, que mora com a cunhada e também com a filha em um dos apartamentos do local.

Apesar do susto, não houve feridos no incidente e logo nas primeiras horas da manhã, a equipe responsável pela limpeza do prédio recolheu os estilhaços e um tapume de madeira foi colocado provisoriamente no local até que uma nova seja providenciada.

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