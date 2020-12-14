Veja como será a nova carteira de identidade a partir de 1º de março

Nova carteira de identidade vai fornecer várias informações em um único documento Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O novo modelo começa a ser disponibilizado a partir de 1° de março, mas não é obrigatório. A carteira de identidade vai mudar. No novo formato, o documento vai ter também o número do título de eleitor, da carteira de trabalho e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) , além de informações de saúde.

De acordo com o superintendente da Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo, Renato Koscky Júnior, a nova carteira de identidade trará mais segurança e informação para o cidadão.

"Na verdade, atendemos a um decreto federal que estipula que, a partir de 1º de março, todos os órgãos de identificação do país venha disponibilizar a nova carteira de identidade. Ela é um pouquinho menor do que a atual, mas traz mais itens de segurança e muito mais informações", explicou em entrevista à TV Gazeta.

O superintendente da Polícia Civil explica ainda que o modelo atual não vai perder a validade, mas a nova carteira de identidade vai trazer praticidade, uma vez que serão muitas informações e um único documento.

"Ela trará o tipo sanguíneo, o fator rh, o número da carteira nacional de habilitação, o número do título de eleitor, o certificado de serviço militar, carteira de trabalho, cartão nacional de saúde, algumas informações sobre a saúde do titular, que possa a ajudar a ele em qualquer momento, como no caso de precisar de um socorro. Vai conter também o nome social. Além do pai e a mãe biológico, vai conter o nome do pai e da mãe adotivo também. É uma carteira que vem trazer mais conforto para o cidadão. É um documento único e ele vai poder deixar de carregar vários documentos", explica.

"Não é necessário fazer uma nova. A carteira de identidade atual vai continuar tendo sua validade indeterminada. As pessoas podem fazer isso com tranquilidade, não há necessidade de mudança imediata. Nós vamos disponibilizar essa nova carteira a partir de 1° de março." Renato Kosky Júnior - Superintendente da Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo

VALOR E TEMPO DE ENTREGA

O novo modelo vai custar ao cidadão R$ 59,64, mesmo valor que é cobrado para a aquisição da carteira de identidade atual. A Polícia Civil trabalha para tentar reduzir o tempo de espera pelo documento, que atualmente é de 30 dias na Grande Vitória e 60 dia no interior do Espírito Santo.