AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Novo formato

Veja como será a nova carteira de identidade a partir de 1º de março

Modelo atual não vai perder validade, mas nova versão terá também o número do título de eleitor, da carteira de trabalho e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de informações de saúde

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 09:56
Nova carteira de identidade vai fornecer várias informações em um único documento
Nova carteira de identidade vai fornecer várias informações em um único documento Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A carteira de identidade vai mudar. No novo formato, o documento vai ter também o número do título de eleitor, da carteira de trabalho e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de informações de saúde. O novo modelo começa a ser disponibilizado a partir de 1° de março, mas não é obrigatório.
De acordo com o superintendente da Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo, Renato Koscky Júnior, a nova carteira de identidade trará mais segurança e informação para o cidadão.
"Na verdade, atendemos a um decreto federal que estipula que, a partir de 1º de março, todos os órgãos de identificação do país venha disponibilizar a nova carteira de identidade. Ela é um pouquinho menor do que a atual, mas traz mais itens de segurança e muito mais informações", explicou em entrevista à TV Gazeta.
O superintendente da Polícia Civil explica ainda que o modelo atual não vai perder a validade, mas a nova carteira de identidade vai trazer praticidade, uma vez que serão muitas informações e um único documento.
"Ela trará o tipo sanguíneo, o fator rh, o número da carteira nacional de habilitação, o número do título de eleitor, o certificado de serviço militar, carteira de trabalho, cartão nacional de saúde, algumas informações sobre a saúde do titular, que possa a ajudar a ele em qualquer momento, como no caso de precisar de um socorro. Vai conter também o nome social. Além do pai e a mãe biológico, vai conter o nome do pai e da mãe adotivo também. É uma carteira que vem trazer mais conforto para o cidadão. É um documento único e ele vai poder deixar de carregar vários documentos", explica.
"Não é necessário fazer uma nova. A carteira de identidade atual vai continuar tendo sua validade indeterminada. As pessoas podem fazer isso com tranquilidade, não há necessidade de mudança imediata. Nós vamos disponibilizar essa nova carteira a partir de 1° de março."
Renato Kosky Júnior - Superintendente da Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo

VALOR E TEMPO DE ENTREGA

O novo modelo vai custar ao cidadão R$ 59,64, mesmo valor que é cobrado para a aquisição da carteira de identidade atual. A Polícia Civil trabalha para tentar reduzir o tempo de espera pelo documento, que atualmente é de 30 dias na Grande Vitória e 60 dia no interior do Espírito Santo.
"Pelo menos por enquanto não há previsão de mudança no valor. Continuará custando R$ 59, 64. Estamos adquirindo kits que coleta biométrica para equipar todos os 76 postos de atendimento do Estado e estamos trabalhando para a aquisição de um sistema automatizado, que vai resolver qualquer tipo de problema com relação à demora na entrega da carteira de identidade", afirmou.

Veja Também

"Ele era tudo que pedi pra Deus", diz mãe de menino de 2 anos morto no ES

Estados produtores devem ficar com os royalties do petróleo?

Médicos explicam reações comuns que vacina da Covid-19 pode provocar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro
Imagem de destaque
Yoga no inverno: 4 benefícios da prática contra dores articulares no frio
Agência do Sicoob em Vila Velha
Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados