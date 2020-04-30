Moradores ficam sem água no bairro Santos Dumont, em Vila Velha

Os moradores ficaram sem o abastecimento de água em suas residências Crédito: Pixabay

Moradores da Rua Dr. Jairo Mattos Pereira, no bairro Santos Dumont, em Vila Velha reclamam de um vazamento de água e da falta de internet no bairro nesta quinta-feira (30). Segundo relatos, durante reparos em um poste, durante esta manhã, um cano de abastecimento foi rompido e causou um grande buraco, por onde a água não para de jorrar.

De acordo com Maria Bins, morador do local, o problema começou depois que funcionários da concessionária de energia EDP iniciaram obras para a manutenção de um poste que estava danificado no local há cerca de um ano.

Durante o serviço, segundo a moradora, o poste acabou caindo e estourou um cano da rua. Maria alega que, após o incidente, os moradores ficaram sem o abastecimento de água em suas residências. Ela fez contato com a Cesan e recebeu um protocolo, afirmando que o problema seria resolvido em até 24 horas. Até às 19h desta quinta-feira (30), a situação ainda não tinha sido solucionada pela empresa.

"Se é uma questão de emergência, já deveriam ter resolvido o problema, não posso aguardar durante todo esse período para ter água novamente, tenho uma sogra de 90 anos em casa ", alegou a moradora.