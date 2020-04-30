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Vazamento

Moradores ficam sem água no bairro Santos Dumont, em Vila Velha

Um cano de abastecimento foi rompido durante manutenção em um poste que estava prestes a cair. Moradores também sofrem com a falta de internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 19:01

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 19:01

Bairros da Grande Vitória poderão ficar sem água neste sábado (3)
Os moradores ficaram sem o abastecimento de água em suas residências Crédito: Pixabay
Moradores da Rua Dr. Jairo Mattos Pereira, no bairro Santos Dumont, em Vila Velha reclamam de um vazamento de água e da falta de internet no bairro nesta quinta-feira (30). Segundo relatos, durante reparos em um poste, durante esta manhã, um cano de abastecimento foi rompido e causou um grande buraco, por onde a água não para de jorrar.
De acordo com Maria Bins, morador do local, o problema começou depois que funcionários da concessionária de energia EDP iniciaram obras para a manutenção de um poste que estava danificado no local há cerca de um ano.
Durante o serviço, segundo a moradora, o poste acabou caindo e estourou um cano da rua. Maria alega que, após o incidente, os moradores ficaram sem o abastecimento de água em suas residências. Ela fez contato com a Cesan e recebeu um protocolo, afirmando que o problema seria resolvido em até 24 horas. Até às 19h desta quinta-feira (30), a situação ainda não tinha sido solucionada pela empresa.
"Se é uma questão de emergência, já deveriam ter resolvido o problema, não posso aguardar durante todo esse período para ter água novamente, tenho uma sogra de 90 anos em casa ", alegou a moradora.
Por meio de nota, Cesan afirmou que "uma equipe técnica foi encaminhada para o local. O atendimento realizado à moradora se encontra dentro do prazo regulamentar de serviço realizado pela empresa".  O poste danificado no local foi substituído pela EDP de maneira provisória por um de madeira, até que o reparo total seja realizado pela empresa. Com o reparo total, a internet será restabelecida na rua. 

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