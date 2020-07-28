Vandalismo em placas causa mais de R$ 1 mil de prejuízo em Cariacica, diz prefeitura

Um ato de vandalismo em placas de sinalização causou um prejuízo de mais de R$ 1 mil para a Prefeitura de Cariacica. O caso ocorreu no bairro Jardim América nesta terça-feira (28). Manifestante retiraram a sinalização que orientava sobre a proibição de estacionar sobre as galerias da Avenida América e jogaram dentro do canal.
De acordo com a prefeitura, agentes de trânsito encontraram um total de 10 placas danificadas e jogadas no canal que corta a avenida. O prejuízo foi de R$ 1.047,00. A sinalização havia sido instalada há cerca de uma semana.
Ainda segundo a prefeitura, a ação foi registrada durante um protesto realizado na manhã desta terça-feira (28), em que manifestantes atearam fogo em pneus na BR 262. A administração informou que registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e que irá acionar o Ministério Público.