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Durante protesto

Vandalismo em placas causa mais de R$ 1 mil de prejuízo em Cariacica, diz prefeitura

Segundo a Prefeitura de Cariacica, manifestantes retiraram a sinalização que orientava sobre a proibição de estacionar sobre as galerias da Avenida América e jogaram dentro do canal durante protesto na manhã desta terça-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 12:03

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:03

Placas vandalizadas no bairro Jardim América, em Cariacica
Placas vandalizadas no bairro Jardim América, em Cariacica Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
Um ato de vandalismo em placas de sinalização causou um prejuízo de mais de R$ 1 mil para a Prefeitura de Cariacica. O caso ocorreu no bairro Jardim América nesta terça-feira (28). Manifestante retiraram a sinalização que orientava sobre a proibição de estacionar sobre as galerias da Avenida América e jogaram dentro do canal.
De acordo com a prefeitura, agentes de trânsito encontraram um total de 10 placas danificadas e jogadas no canal que corta a avenida. O prejuízo foi de R$ 1.047,00. A sinalização havia sido instalada há cerca de uma semana.

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Placas vandalizadas no bairro Jardim América, em Cariacica
Placas vandalizadas no bairro Jardim América, em Cariacica Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
Ainda segundo a prefeitura, a ação foi registrada durante um protesto realizado na manhã desta terça-feira (28), em que manifestantes atearam fogo em pneus na BR 262. A administração informou que registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e que irá acionar o Ministério Público.

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