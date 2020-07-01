Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização

Vacina contra gripe é liberada para público em geral em Vitória

A partir desta terça (30), não há mais grupo tido como prioritário. Com isso, todas as pessoas podem receber a dose; veja como agendar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 21:51

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 21:51

Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória
Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória
A Prefeitura de Vitória liberou 30 mil doses de vacina contra a influenza para o público em geral, nesta terça-feira (30) . A permissão acontece pouco mais de três meses após o início da campanha, que foi prorrogada, e que tinha como objetivo alcançar o grupo prioritário, abrangendo idosos e crianças, por exemplo. Vila Velha também ampliou a vacinação para toda a população.
A administração municipal atingiu a meta de imunização estipulada pelo Ministério da Saúde. A partir desta terça (30) não há mais grupo tido como prioritário. Com isso, todas as pessoas podem receber a dose.
A aplicação das vacinas acontecerá no período matutino, a partir desta quarta-feira (1º).  "O sistema foi configurado para que possamos imunizar todos sem filas, sem aglomerações e em segurança", afirma a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa.
Apesar de promover um fortalecimento do sistema imunológico, a vacina não tem qualquer ação contra o novo coronavírus.

COMO AGENDAR

Para receber a dose é preciso acessar o site da prefeitura. Clique na categoria "Saúde" e depois selecione o serviço "Vacinação Influenza". Também é possível agendar pelo aplicativo Vitória Online.

Veja Também

Farmacêutica que pesquisa vacina diz esperar primeiros resultados já em outubro

O que se sabe até agora sobre a vacina que será produzida no Brasil

Entidades lançam campanha para incentivar a vacinação durante a pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados