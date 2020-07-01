Vacina contra gripe é liberada para público em geral em Vitória

A Prefeitura de Vitória liberou 30 mil doses de vacina contra a influenza para o público em geral, nesta terça-feira (30) . A permissão acontece pouco mais de três meses após o início da campanha, que foi prorrogada, e que tinha como objetivo alcançar o grupo prioritário, abrangendo idosos e crianças, por exemplo. Vila Velha também ampliou a vacinação para toda a população.
A administração municipal atingiu a meta de imunização estipulada pelo Ministério da Saúde. A partir desta terça (30) não há mais grupo tido como prioritário. Com isso, todas as pessoas podem receber a dose.
A aplicação das vacinas acontecerá no período matutino, a partir desta quarta-feira (1º). "O sistema foi configurado para que possamos imunizar todos sem filas, sem aglomerações e em segurança", afirma a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa.
Apesar de promover um fortalecimento do sistema imunológico, a vacina não tem qualquer ação contra o novo coronavírus.
COMO AGENDAR
Para receber a dose é preciso acessar o site da prefeitura. Clique na categoria "Saúde" e depois selecione o serviço "Vacinação Influenza". Também é possível agendar pelo aplicativo Vitória Online.